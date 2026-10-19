500 stickers oficiales de Kpop Demon Hunters; ideales para sorprender a un fan de las Guerreras Kpop

¿Eres fan de Kpop Demon Hunters o conoces a algún amante de la cinta que esté pensando en nuevas opciones para sumar a su colección de productos inspirados en la película? ¡El libro oficial de stickers de las Guerreras Kpop es la opción perfecta! Este artículo es una colaboración entre la editorial Random House con la popular compañía de streaming detrás de la obra animada y cuenta con cerca de 500 estampas adhesivas para decorar cualquier tipo de artículos personales.

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Así es el libro oficial de stickers de Kpop Demon Hunters: ¡Más de 500 estampas de las Guerreras Kpop; ideales para sorprender a un fan de la película.

Sin duda, este libro está dirigido a un verdadero fan de las Guerreras Kpop, pues cuenta con más de 500 pegatinas oficiales. Las estampas pueden usarse para decorar un sinfín de artículos personales, como libretas, carpetas, termos, fundas para celular, regalos, entre otros objetos… Claro, siempre y cuando la superficie sea plana y adecuada para el adhesivo. Entre los personajes que podrás ver en este libro de stickers se encuentran las emblemáticas HUNTRIX, los Saja Boys y el adorable tigre Derpy, en compañía de su fiel amiga de aventuras, Sussie.

Sorprende a ese fan de las Guerreras Kpop con este libro oficial con más de 500 stickers de Kpop Demon Hunters | Crédito: Netflix / Random House

¿Dónde comprar el libro oficial de stickers de las Guerreras Kpop? Precio en México

Este libro tiene un costo aproximado de $250 pesos mexicanos y puede conseguirse fácilmente en diversas tiendas en línea. Solo tienes que buscar el nombre del artículo, “Kpop Demon Hunters: Official Sticker Book”, en la tienda de tu preferencia, ordenar y listo. El artículo está compuesto por un total de 32 páginas con más de 500 stickers. Si lo prefieres, también puedes buscarlo en la sección infantil en librerías físicas que distribuyan libros importados.

Todo lo que se sabe sobre Kpop Demon Hunters 2

Gracias al descomunal éxito de la primera entrega, una secuela de Kpop Demon Hunters ha sido oficialmente confirmada. La cinta volverá a contar con la dirección de Maggie Kang y Chris Appelhans. Si bien ambas figuras han mostrado su entusiasmo por regresar al mando del proyecto, los detalles sobre la trama y personajes permanecen en secreto. Tampoco se ha revelado una fecha de estreno oficial. No obstante, teniendo en cuenta los tiempos de producción, es probable que la cinta llegue a cines hasta 2029. Mientras tanto, los fans pueden seguir disfrutando de la magia de las Guerras Kpop con estas increíbles plantillas de stickers.