Pyo Ji-hoon: esta fue su última publicación en Instagram antes de sufrir un accidente de auto el pasado 19 de julio

El mundo del k-drama permanece atento a cualquier tipo de actualización sobre el estado de salud del actor Pyo Ji-hoon, quien recientemente sufrió un accidente de tránsito. Mientras se esperan más detalles sobre su evolución, la más reciente publicación del querido idol en Instagram se ha llenado de miles de mensajes de apoyo y buenos deseos por parte de sus seguidores. En este último posteo se aprecia al protagonista de “Good Partner” en lo que parece ser un restaurante, a punto de ordenar. Las fotografías se subieron tan sólo momentos antes del incidente.

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¿Qué le pasó a Pyo Ji-hoon? Así fue su accidente

Pyo Ji-hoon, quien da vida al querido abogado Jeon Eun-ho en la popular serie “Good Partner”, fue víctima de un accidente de tránsito el pasado 19 de julio. De acuerdo con información oficial, el idol de 33 años fue atropellado por un auto en la Isla Jeju, cerca de las 10:00 pm (hora local). Paramédicos y personal de primera línea llegaron rápidamente a la zona de los hechos.

Posteriormente, la agencia del artista dio a conocer la situación a través de un breve comunicado, en el que informaron que el famoso P.O de Block B sufrió lesiones de baja gravedad en brazos y rodillas, por lo que ya se encontraba en recuperación. Mientras tanto, las autoridades siguen adelante con la investigación de los hechos.

¿Quién es Pyo Ji-hoon?

Pyo Ji-hoon es una de las figuras más queridas de la industria del entretenimiento surcoreano. Nació el 2 de febrero de 1993 en Seúl, Corea del Sur. Alcanzó la fama a nivel internacional como integrante del grupo de k-pop Block B, donde también adoptó el nombre artístico de P.O. Pero su trayectoria no sólo engloba la industria de la música, pues Pyo también ha consolidado una exitosa carrera como actor, participando en diversos y populares k-dramas. Entre sus proyectos más destacados se encuentran títulos como “Good Partner”, “New Normal” y “Heartman: Rock and Love”, por citar algunos.