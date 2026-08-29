Muere Lee Yong Joo, actor surcoreano de “Princess Hours” de forma REPENTINA; esto se sabe hasta el momento

La industria de la televisón se encuentra de luto luego de que se diera a conocer este sábado 29 de agosto de 2026 el lamentable fallecimiento de el actor de k-dramas y modelo surcoreano Lee Yong Joo, famoso por ser parte de proyectos como "Princess Hours" y "Blue Tower". Esta noticia ha conmovido a todos sus seguidores así como al medio del entretenimiento, no solo por la partida del actor sino por las circuntancias en las que se dió ya que el fallecimiento ocurrió de forma repentina. A continuación te contamos todo lo que se sabe hasta el momento de este lamentable hecho.

¿De qué murió Lee Yong Joo?

De acuerdo con la información que se ha dado a conocer, el actor surcoreano de 44 años de edad, murió a causa de un ataque al corazón, en térmicos médicos llamado "infarto agudo de miocardio". A pesar de que en vida el actor fue diagnosticado con miocardiopatía hipertrófica aún no se ha confirmado que este padecimiento haya sido la causa oficial de su muerte. Por otro lado, fue un amigo cercano a Lee Yong Joo quien anunció la noticia por medio de redes sociales. "Mi amigo Lee Yong-joo falleció repentinamente...Todavía no puedo creer la noticia", fueron algunas palabras del amigo del actor, quien también pidió recordar el último viaje de ser querido además de que solicitó a todos orar por el descanso eterno de la reconocida figura de la televisión.

¿Quién era Lee Yong Joo?

Lee Yong Joo fue un reconocido actor surcoreano. A pesar de que su carrera la inició en la industria del entretenimiento se convirtió en una de las figuras más representativas de los k-dramas y de la pantalla grande ya que participó en proyectos como"Doma Ahn Jung-geun", "Hello, Franceska", "Goong", "Rude Miss Young-ae" ,"Two Women's Room", "Princess Hours", "Blue Tower", "Rude Miss Young-ae", solo por mencionar algunos. Luego de su muerte se ha dado a conocer que el cortejo funebre será este 31 de agosto a las 6: 30 pm en la Sala 5 del salón funerario del Hospital Bundang Jesaeng en Seongnam. Su legado vivirá para siempre a través del talento que quedó registrado en cada uno de los proyectos en los que participó.

