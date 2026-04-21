MINO, de la banda de kpop WINNER, pide CLEMENCIA al enfrentarse a la justicia después de violar la ley de servicio militar

Este 21 de abril se llevó a cabo la primera audiencia de Song Minho - mejor conocido en el mundo del k-pop como MINO, de WINNER - por violar la Ley del Servicio Militar en Corea del Sur, luego de ausentarse del trabajo sin autorización previa. A lo largo de esta, el idol aceptó su culpabilidad y pidió clemencia a las autoridades, argumentando que padece trastorno bipolar y de pánico, además de mostrarse arrepentido por haber tomado esta “decisión tonta”.

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MINO acepta su culpabilidad: ¿Cuánto tiempo podría ir a prisión?

La fiscalía ha solicitado una condena de un año y seis meses de prisión, la cual es considerablemente baja teniendo en cuenta que el artículo 89-2 de la Ley de Servicio Militar de Corea del Sur señala que toda persona que se ausente del servicio militar sin causa justificada, durante más de ocho días, “será castigado con una pena de prisión de hasta tres años”. Por ahora, no queda más que esperar el veredicto del juez para conocer la sentencia final.

Por su lado, MINO se mostró abierto a la posibilidad de enlistarse nuevamente para concluir el servicio correspondiente, además de recibir el tratamiento necesario para su recuperación.

¿Qué dice la ley del servicio militar en Corea del Sur?

Según lo establecido en la ley, todos los hombres entre 18 y 28 años están obligados a cumplir con sus obligaciones militares. El servicio puede durar entre 18 y 21 meses, según sea el caso. MINO estaba obligado a cumplir con un período de un año y nueve meses en servicios sociales. No obstante, una investigación realizada por la Fiscalía del Distrito Oeste de Seúl reveló que MINO se ausentó cerca de una cuarta parte del período establecido tras sumar 102 días de ausencia.

¿Por qué MINO de WINNER se ausentó del servicio militar en Corea del Sur?

Según argumentó el idol en su primera audiencia, su ausencia estuvo relacionada con un trastorno bipolar y de pánico. No obstante, la investigación reveló diversas irregularidades, como que el idol faltó al servicio para acudir a la boda de su hermana en San Francisco, California, en mayo de 2023. Cabe mencionar que, durante las ausencias, “el gerente conspiró para cometer el delito gestionando arbitrariamente las vacaciones anuales y la baja por enfermedad restantes de Song”, según asegura la Fiscalía.