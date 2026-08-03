Muere querido actor tailandés de Boys Vibe The Project, a los 20 años

El mundo del entretenimiento en Asia está de luto, luego de que revelara que el actor Jorjay Phumhirun Boonpa falleció a los 20 años. La lamentable noticia fue confirmada por el equipo de producción del programa en el que se encontraba trabajando. Hasta el momento no se ha informado de la causa oficial de su muerte. Sus redes sociales se llenan de imágenes y mensajes de cariño luego de que diera a conocer la noticia.

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Algo que llama la atención del caso es que los fans reportan que se encontraba bien y muy activo en redes sociales, incluso un día antes de que se diera a conocer la noticia.

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