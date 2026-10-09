La adaptación latinoamericana de Las Guerreras K-Pop, la película animada de Netflix, KPop Demon Hunters, cuenta con tres intérpretes para las voces de Rumi, Mira y Zoey, que puedes tener en tu cuarto junto a los Saja Boys con estas 4 ideas de pósters oficiales. Azul Bötticher, Karin Zavala y Tatul Bernodat dan vida a las integrantes de HUNTRIX en español.

Las voces en español

Azul Bötticher interpreta a Rumi, la líder del grupo ficticio. Karin Zavala da voz a Mira, mientras que Tatul Bernodat participa como Zoey. En la adaptación latinoamericana, las tres actrices aparecen vinculadas tanto con los diálogos como con la interpretación musical de sus respectivos personajes, que puedes llevar en estos 5 modelos de tenis que toda fan de KPop Demon Hunters debe tener.

Quién canta las canciones de Huntrix en español: ellas son las verdaderas voces|Netflix

Mientras que en la versión original, Allí, Arden Cho interpreta los diálogos de Rumi y EJAE en la música; May Hong da voz a Mira, cuyo canto corresponde a Audrey Nuna; y Ji-young Yoo interpreta a Zoey, mientras que REI AMI se encarga de sus partes musicales.

¿Dónde puedes escuchar las canciones de HUNTRIX?

La película está disponible en Netflix con audio en español latino. La plataforma también publicó materiales musicales y una edición para cantar junto con las canciones, conocida como Sing-Along. Para encontrar una pista, se debe revisar el idioma seleccionado en la película y buscar el título de la canción junto con la indicación “español latino”, ya que los créditos de la versión original corresponden a las cantantes que grabaron los temas en inglés.

Entre las canciones más representativas están "Dorada", ya que acompaña en un momento clave de la historia a Rumi, Mira y Zoey. Otro tema destacado es “How It’s Done”, que aparece al inicio de la cinta, cuando las protagonistas se preparan para su concierto.

Los nombres que debes recordar para la adaptación latinoamericana son Azul Bötticher como Rumi, Karin Zavala como Mira y Tatul Bernodat como Zoey. En cambio, si escuchas la banda sonora original en inglés, las voces cantadas de HUNTRIX pertenecen a EJAE, Audrey Nuna y REI AMI.