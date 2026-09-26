La estética de HUNTRIX se convirtió en uno de los elementos más reconocibles de la cinta animada de Netflix. Desde prendas urbanas, tonos intensos, hasta detalles metálicos, así como estos 5 modelos de tenis que todo fan de KPop Demon Hunters querrá tener. O también puedes optar por estas 6 ideas de fondos de pantalla de los Saja Boys para la pantalla Smart TV.

No hace falta buscar una réplica exacta de las prendas que aparecen en pantalla. Hay opciones comerciales con colores como rosa, blanco, azul, plata y negro. No obstante, en este caso hay una marca que se encargó de llevar los protagonistas a los tenis, al igual que estas 4 ideas de stickers para decorar libros y cuadernos.

5 modelos de tenis que todo fan de KPop Demon Hunters querrá tener|Vans

Tenis referentes a KPop Demon Hunters

1. Vans Old Skool x KPop Demon Hunters Rumi: El diseño está basado en Rumi y tiene un precio de 1,799 pesos.

2. Vans Authentic Hi 2.0 x KPop Demon Hunters: Esta colaboración utiliza la estética de las protagonistas y están disponibles en México en 1,899 pesos.

3. Vans Classic Slip-On x KPop Demon Hunters: Son ideales para niños y los puedes adquirir desde 1,699 pesos.

4. Tenis Huntrix con luces LED: En plataformas de internet hay opciones más económicas, como lo es el calzado con luces. Los precios van desde los 450 hasta los 500 pesos.

5. Tenis KPop Demon Hunters para mujer: En el mercado también hay opciones para personas adultas, pues en una tienda de franquicia hay opciones desde 999 pesos.

En plataformas en línea hay opciones que contemplan a Rumi, Mira y Zoey estampadas en los laterales. Entre estas opciones hay modelos blancos con las 3 integrantes de las Guerreras KPop en tallas para niños.

Cabe mencionar que Vans lanzó una colaboración oficial con KPop Demon Hunters, con modelos que representan a Rumi, Mira, Zoey y Derpy. Esta colección recién fue lanzada en septiembre de este año y ya se encuentra disponible tanto en tiendas en línea como en físicas.