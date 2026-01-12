Lo que NO VISTE en Globos de Oro: el latino detrás de “Golden” de KPop Demon Hunters

La 83.ª edición de los Globos de Oro , celebrada este 11 de enero de 2026, dejó una huella imborrable para la representación latina en la industria global. La cinta " KPop Demon Hunters " (Las guerreras K-Pop) se coronó como la gran triunfadora en las categorías de animación, llevándose los galardones a Mejor Película de Animación y Mejor Canción Original por su tema insignia, "Golden".

Lo que pocos conocen es que el corazón musical de este proyecto late con ritmo centroamericano. El compositor costarricense Daniel Rojas fue el primer creativo en unirse al equipo musical de la cinta de Netflix, desempeñando un papel fundamental en la identidad sonora que hoy celebra Hollywood. Rojas no solo aportó su talento en la composición, sino que fue el estratega que incorporó a la ahora estrella del proyecto, la artista surcoreana EJAE.

Daniel Rojas: el arquitecto musical detrás del fenómeno “Golden”

El vínculo entre Rojas y la solista surcoreana no es nuevo. Ambos habían colaborado previamente en proyectos de alto perfil como “Trolls World Tour” y la serie “Kipo and the Age of Wonderbeasts”. Gracias a este historial, el costarricense supo identificar en EJAE —quien se formó en la prestigiosa compañía SM Entertainment— la visión necesaria para este filme.

"Fui yo quien incorporó a EJAE, quien ahora es como la estrella del proyecto", explicó Rojas en una entrevista a Remezcla LA . Para el compositor, su colega era la pieza clave para comprender los engranajes de la industria musical coreana: "Supe que ella era justo la persona que necesitábamos para comprender cómo funciona la industria, qué tipo de música hacen realmente y todo eso". Gracias a esta visión, Rojas figura en los créditos de piezas fundamentales de la banda sonora como "How It’s Done", "Jinu’s Lamen" y "Score Suite".

Este fue el discurso de EJAE tras ganar el Golden Globes

La entrega del premio a Mejor Canción Original fue uno de los momentos más emotivos de la gala. EJAE, tras recibir el trofeo de manos de Charli XCX y Joe Keery, dedicó el triunfo "a las personas a las que les han cerrado las puertas". La intérprete recordó las dificultades que enfrentó en sus inicios, cuando fue rechazada por su tono de voz en Corea del Sur.

"Me apoyé en la música y ahora estoy aquí como cantante y compositora... Este premio va para aquellos que han sido rechazados. Nunca es tarde para brillar", afirmó emocionada ante un auditorio que la ovacionó de pie. "Golden" logró imponerse a temas interpretados por potencias de la música como Ariana Grande, Miley Cyrus y Cynthia Erivo, consolidando a la producción de Sony Pictures y Netflix como un fenómeno cultural.