ROSÉ de BLACKPINK y V de BTS encabezan los “Rostros Más Bellos y Guapos del Mundo” 2025

La industria del K-pop triunfa una vez más a nivel mundial, ya que los rankings The 100 Most Beautiful Faces y The 100 Most Handsome Faces de TC Candler fueron encabezados por importantes idols. Rosé de BLACKPINK fue nombrada como la mujer con el rostro más bello del año, mientras que V de BTS se colocó en la séptima posición en la lista de los hombres más guapos.

La plataforma TC Candler y The Independent Critics publicó sus tradicionales rankings anuales de belleza global The 100 Most Beautiful Faces y The 100 Most Handsome Faces para 2025, que generan gran expectativa cada año entre fanáticos y medios internacionales por su mezcla de estrellas del entretenimiento, música, cine y moda.

Top 10 de The 100 Most Beautiful Faces of 2025 (Femenino)

Rosé: Integrante de BLACKPINK

Sydney Sweeney: actriz

Pharita: idol de BABYMONSTER

Andrea Brillantes: actriz filipina

Whitney Peak: actriz

Deva Cassel: modelo y actriz

Becky: influencer

Karina: integrante de la banda de k-pop aespa

Sitala: artista con creciente impacto

Dasha Taran: modelo e influencer

Top 10 The 100 Most Handsome Faces of 2025 (Masculino)

Zhang Zhehan: actor

Jacob Elordi: actor

Ayden Sng: actor

Henry Cavill: actor, ícono de Hollywood.

Yu Menglong: actor y cantante

Halil İbrahim Ceyhan: actor

V (Kim Taehyung): idol, integrante de BTS

Chris Hemsworth: actor

Lucien Laviscount: actor

Ni-ki: representante K-Pop en el top masculino

¿Qué es la Lista de TC Candler y Cómo se Hace?

Desde 1990, TC Candler y The Independent Critics han publicado anualmente las listas The 100 Most Beautiful Faces y The 100 Most Handsome Faces, con el objetivo de destacar rostros que combinan estética, expresividad y presencia global, sin restringirse a una sola región, estilo o categoría.

Estos rankings son elaborados por un panel de críticos junto con sugerencias y nominaciones del público en redes sociales. El proceso incluye revisiones de rostros propuestos durante el año y criterios subjetivos de estética, diversidad y visibilidad internacional.

El resultado final a menudo genera debate debido a la participación de fandoms globales y la naturaleza subjetiva de la belleza o popularidad de las estrellas.