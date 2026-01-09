ROSÉ de BLACKPINK y V de BTS encabezan los “Rostros Más Bellos y Guapos del Mundo” 2025
Iconos del K-pop y estrellas del cine en Hollywood se encuentran en el top de la lista de los rostros más bellos del 2025.
La industria del K-pop triunfa una vez más a nivel mundial, ya que los rankings The 100 Most Beautiful Faces y The 100 Most Handsome Faces de TC Candler fueron encabezados por importantes idols. Rosé de BLACKPINK fue nombrada como la mujer con el rostro más bello del año, mientras que V de BTS se colocó en la séptima posición en la lista de los hombres más guapos.
La plataforma TC Candler y The Independent Critics publicó sus tradicionales rankings anuales de belleza global The 100 Most Beautiful Faces y The 100 Most Handsome Faces para 2025, que generan gran expectativa cada año entre fanáticos y medios internacionales por su mezcla de estrellas del entretenimiento, música, cine y moda.
Top 10 de The 100 Most Beautiful Faces of 2025 (Femenino)
- Rosé: Integrante de BLACKPINK
- Sydney Sweeney: actriz
- Pharita: idol de BABYMONSTER
- Andrea Brillantes: actriz filipina
- Whitney Peak: actriz
- Deva Cassel: modelo y actriz
- Becky: influencer
- Karina: integrante de la banda de k-pop aespa
- Sitala: artista con creciente impacto
- Dasha Taran: modelo e influencer
Top 10 The 100 Most Handsome Faces of 2025 (Masculino)
- Zhang Zhehan: actor
- Jacob Elordi: actor
- Ayden Sng: actor
- Henry Cavill: actor, ícono de Hollywood.
- Yu Menglong: actor y cantante
- Halil İbrahim Ceyhan: actor
- V (Kim Taehyung): idol, integrante de BTS
- Chris Hemsworth: actor
- Lucien Laviscount: actor
- Ni-ki: representante K-Pop en el top masculino
¿Qué es la Lista de TC Candler y Cómo se Hace?
Desde 1990, TC Candler y The Independent Critics han publicado anualmente las listas The 100 Most Beautiful Faces y The 100 Most Handsome Faces, con el objetivo de destacar rostros que combinan estética, expresividad y presencia global, sin restringirse a una sola región, estilo o categoría.
Estos rankings son elaborados por un panel de críticos junto con sugerencias y nominaciones del público en redes sociales. El proceso incluye revisiones de rostros propuestos durante el año y criterios subjetivos de estética, diversidad y visibilidad internacional.
El resultado final a menudo genera debate debido a la participación de fandoms globales y la naturaleza subjetiva de la belleza o popularidad de las estrellas.