ROSÉ de BLACKPINK y V de BTS encabezan los “Rostros Más Bellos y Guapos del Mundo” 2025

Iconos del K-pop y estrellas del cine en Hollywood se encuentran en el top de la lista de los rostros más bellos del 2025.

Dulce Olvera

La industria del K-pop triunfa una vez más a nivel mundial, ya que los rankings The 100 Most Beautiful Faces y The 100 Most Handsome Faces de TC Candler fueron encabezados por importantes idols. Rosé de BLACKPINK fue nombrada como la mujer con el rostro más bello del año, mientras que V de BTS se colocó en la séptima posición en la lista de los hombres más guapos.

La plataforma TC Candler y The Independent Critics publicó sus tradicionales rankings anuales de belleza global The 100 Most Beautiful Faces y The 100 Most Handsome Faces para 2025, que generan gran expectativa cada año entre fanáticos y medios internacionales por su mezcla de estrellas del entretenimiento, música, cine y moda.

Top 10 de The 100 Most Beautiful Faces of 2025 (Femenino)

  1. Rosé: Integrante de BLACKPINK
  2. Sydney Sweeney: actriz
  3. Pharita: idol de BABYMONSTER
  4. Andrea Brillantes: actriz filipina
  5. Whitney Peak: actriz
  6. Deva Cassel: modelo y actriz
  7. Becky: influencer
  8. Karina: integrante de la banda de k-pop aespa
  9. Sitala: artista con creciente impacto
  10. Dasha Taran: modelo e influencer

Top 10 The 100 Most Handsome Faces of 2025 (Masculino)

  1. Zhang Zhehan: actor
  2. Jacob Elordi: actor
  3. Ayden Sng: actor
  4. Henry Cavill: actor, ícono de Hollywood.
  5. Yu Menglong: actor y cantante
  6. Halil İbrahim Ceyhan: actor
  7. V (Kim Taehyung): idol, integrante de BTS
  8. Chris Hemsworth: actor
  9. Lucien Laviscount: actor
  10. Ni-ki: representante K-Pop en el top masculino

¿Qué es la Lista de TC Candler y Cómo se Hace?

Desde 1990, TC Candler y The Independent Critics han publicado anualmente las listas The 100 Most Beautiful Faces y The 100 Most Handsome Faces, con el objetivo de destacar rostros que combinan estética, expresividad y presencia global, sin restringirse a una sola región, estilo o categoría.

Estos rankings son elaborados por un panel de críticos junto con sugerencias y nominaciones del público en redes sociales. El proceso incluye revisiones de rostros propuestos durante el año y criterios subjetivos de estética, diversidad y visibilidad internacional.

El resultado final a menudo genera debate debido a la participación de fandoms globales y la naturaleza subjetiva de la belleza o popularidad de las estrellas.

