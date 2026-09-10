Exintegrante de BIGBANG enfrenta denuncia por presunta AGRESIÓN; ¿podría ir a prisión?

El mundo del k-pop y entretenimiento ha quedado sorprendido ante la noticia de que Seungri, exintegrante de BIGBANG, enfrenta una demanda por presunta agresión, misma que habría ocurrido el pasado 26 de agosto del presente año. Hasta el momento se desconoce si el hombre de 36 años podría enfrentar cargos e ir a prisión ya que la investigación está en proceso y aún no hay un veredicto final.

¿Cómo ocurrió la agresión por la que acusan a Seungri?

De acuerdo con la información que se ha dado a conocer, Seungri, quien tiene como nombre real “Lee Seung-hyun” ha sido acusado de presunta agresión a un hombre de 30 años. Según los primeros reportes, el excantante y la supuesta víctima se encontraban comiendo juntos en un restaurante ubicado en Gangnam-gu de Seúl, sitio en el que sucedió el altercado razón por lo que el hombre presuntamente atacado acudió con las autoridades para hacer su denuncia. Hasta el momento los agentes se encuentran llevando a cabo la debida investigación.

Este no es el primer caso legal en el que Seungri se ve involucrado ya que en el año 2009 fue acusado por nueve cargos relacionados con el caso Burning Sun, este fue uno de los más polémicos e importantes en Corea del Sur ya que se expuso una red de abusos, tráfico de drogas y sobornos a autoridades policiales vinculados a un club nocturno ubicado en Seúl. Por esta razón Seungri fue condenado a un año y seis meses de prisión por el Tribunal Supremo en el año 2022. Luego de cumplir su condena fue puesto en libertad en 2023.

¿Quién es Seungri?

Seungri, cuyo nombre real es Lee Seung-hyun es un ex-cantante, actor y empresario surcoreano. Es famoso por haber sido parte de la exitosa banda de kpop BIGBANG, sin embargo luego de haber estado relacionado con el caso Burning Sun fue expulsado de la agrupación así como de la industria del entretenimiento. Antes de esto destacó como solista ya que lanzó el tema "Strong Baby" y participó en diversos proyectos de la pantalla chica así como musicales y películas.