Aprender a atarse las agujetas es un paso hacia la autonomía infantil, pero requiere coordinar ambas manos, recordar varios movimientos y practicar hasta dominar el nudo. Paw Patrol tiene 3 capítulos que pueden ayudar a los niños a aprender sobre ello. Mientras que estos 4 episodios de Bluey y Peppa Pig son ideales para hablar sobre la soledad y el aburrimiento.

Estos episodios tienen historias sobre algunas aventuras que muestran a sus personajes cuando enfrentan retos, desarrollan habilidades y aprenden a confiar en sus capacidades. Mientras que estos 4 capítulos de Bluey y Peppa Pig son ideales para hablar con los niños sobre tristeza, miedo y ansiedad.

3 capítulos de Paw Patrol para enseñar a los niños a atarse las agujetas|Panadería

Los 3 capítulos para aprender a atarse las agujetas

1. La Patrulla salva a Alex: Alex quiere convertirse en integrante de la Patrulla Canina y acompaña a los cachorros durante una misión. Aunque la historia no enseña a hacer un nudo, permite conversar con los niños sobre cómo aprender una habilidad nueva, seguir instrucciones y aceptar apoyo cuando una tarea todavía resulta difícil.

2. El concurso de talentos: Rubble y Marshall lideran la banda de la Patrulla Canina para participar en una presentación en Bahía Aventura. El reto musical permite hablar con los niños sobre la preparación previa a una actividad y la práctica necesaria para realizarla. La serie no enseña a atar zapatos, pero la historia puede servir para introducir la idea de que una secuencia de movimientos mejora con la repetición.

3. Marshall cuida el Cuartel Cachorro: Presenta una misión en la que Marshall debe reunir por su cuenta a un grupo de gatitos perdidos mientras los demás cachorros participan en un entrenamiento. La historia puede servir para conversar sobre la responsabilidad y la confianza en las propias capacidades, dos temas relacionados con el aprendizaje de tareas cotidianas.

Para practicar en casa, coloca el zapato sobre una mesa, utiliza cordones anchos y de colores distintos y enseña un movimiento a la vez. Si el menor se frustra, vuelve al paso anterior y deja que lo intente de nuevo sin prisa.