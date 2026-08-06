3 capítulos de ‘Peppa Pig’ y ‘Bluey’ ideales para que los niños aprendan a lavar los trastes

Para que los niños se hagan de buenos hábitos con la limpieza y el orden en el hogar, no hay que enseñárselos como si se trataran de castigos, sino transmitirles la idea de que son actividades imprescindibles para que todo funcione correctamente. Y una forma muy sencilla de que le agarren el gusto a tareas simples como lavar los trastes, es a través de sus personajes favoritos con los capítulos de Peppa Pig y Bluey que tienen grandes lecciones sobre el orden.

Los 3 capítulos de Bluey y Peppa Pig más entretenidos para que los niños disfruten lavar los trastes

"Housework". Esta historia relata cómo Chilli y Bandit, los padres de la familia Heeler, intentan terminar todas las labores del hogar a tiempo, pero la falta de ayuda de Bluey y Bingo los retrasa, pues ellas solo se dedican a jugar. Y en lugar de regañarlas o reprenderlas, tratan de hacerlas comprender que todos tienen que colaborar para mantener el orden y se puede empezar con actividades pequeñas, como limpiar los platos. Así que es una forma de transmitirle a los pequeños este valioso aprendizaje para que cada que terminen de comer recojan la mesa y laven los trastes. También sirve para otro tipo de deberes, el chiste es que tomen el buen ejemplo de sus personajes consentidos. Bluey tiene capítulos que le transmiten a los niños la importancia de ayudar con las tareas del hogar|Panadería

"Washing". El hábito de la limpieza no se limita solo a los trastes, también aplica para que los niños comprendan que cualquier tienen que limpiar las cosas que ensucien, incluso si fue por accidente. En el episodio "Washing", Peppa Pig y su hermano George dañan la ropa de su papá y terminan pidiendo ayuda para solucionarlo, lo que los hace conscientes de que estas actividades son rápidas y no tediosas como siempre se imagina. Si bien esta trama no se enfoca tal cual en lavar los platos después de comer, el que los menos vean a sus personajes favoritos haciendo este tipo de tareas puede inspirarlos a replicarlo. Eso sí, hay que explicarles que lo mejor es contribuir con rutinas aptas para la edad, por ejemplo, que es más fácil limpiar lo que usaron después de comer que prender la lavadora porque eso requiere a un adulto supervisando.