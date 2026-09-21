3 episodios clave de Bluey para enseñar a los niños a pedir perdón con empatía

Las caricaturas infantiles como Bluey pueden ser de gran ayuda a la hora de tocar temas difíciles de hablar con los niños. En algunos de los episodios, los personajes principales se enfrentan a situaciones cotidianas para ponerlos sobre la mesa y mostrar de ejemplo. Es por ello que traemos para ti estos 3 capítulos para enseñar a los pequeños a pedir perdón con empatía.

Aunque Bluey está dirigido al público preescolar, hay diálogos que son de gran ayuda también para los padres, pues abordan historias con valores como compartir, las relaciones, empatía conexiones genuinas con otras personas. Como estos 4 capítulos de Plim Plim y Bluey para enseñar a los niños a respetar y compartir.

Capítulos de Bluey para enseñar a los niños a pedir perdón con empatía

“Papá Noel de terraza” (Temporada 1): Bluey y Bingo juegan a Santa en Nochebuena, pero el juego termina provocando algunos sentimientos heridos. Es útil para explicar que, cuando nuestras acciones afectan a alguien, pedir perdón implica reconocer lo que ocurrió y reparar el daño.

Capítulos de Bluey sobre el perdón.|(Panadería) “El decisivo” (Temporada 2): Durante un partido de rugby, Bluey y Bingo viven una situación en la que aparecen frustraciones, desacuerdos y emociones intensas. El episodio permite hablar de aceptar que los demás pueden sentirse de manera diferente y resolver los conflictos sin quedarse atrapados en el enojo.

Capítulo de Bluey sobre los valores y la empatía.|(Panadería) “Mal humor” (Temporada 2): Bingo está de mal humor y Bluey intenta jugar con ella mientras la situación se vuelve cada vez más complicada. Es una buena oportunidad para enseñar que antes de pedir perdón hay que intentar comprender qué está sintiendo la otra persona, en lugar de exigirle que deje de estar molesta.

Episodio de Bluey donde están de mal humor.|(Panadería)

¿Cómo abordar el tema de pedir perdón con empatía en niños?

Para abordar el tema de pedir perdón con empatía en los niños los padres pueden hablar sobre qué es una disculpa sincera, así como su sentir ante la situación. Algunas preguntas como “¿Quién se sintió mal?”, “¿Qué fue lo que pasó?”, y “¿Qué podría decir o hacer el personaje para pedir perdón?”, podrían ser de gran ayuda.

De acuerdo con Libertia Psicología, el mejor ejemplo es el adulto. Es decir, que el perdón debe ser un hábito en la familia para que el niño lo comprenda de manera espontánea y natural. Esto ayudará a aprender sobre cómo sus comportamientos influyen en los demás.