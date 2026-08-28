Las series de Bluey y Masha y el Oso tienen 6 capítulos que enseñan a los niños sobre la seguridad. La primera de ellas presenta historias en las que los personajes obedecen reglas y medidas de prevención, mientras que en la segunda caricatura, hay situaciones de comedia en las que se muestran las consecuencias de decisiones impulsivas. Mientras que estos 6 episodios de Paw Patrol muestran el valor de ayudar en casa.

Bluey aborda distintas situaciones familiares a través del juego. Mientras que Masha y el Oso tienen historias que giran alrededor de una niña curiosa y activa que suele involucrarse en aventuras dentro y fuera de la casa de un oso. En cambio, estos 5 capítulos de Daniel el Tigre te pueden ayudar a terminar con los berrinches.

6 capítulos de Bluey y Masha y el Oso que enseñan a los niños sobre la seguridad|Panadería

Los capítulos que enseñan sobre la seguridad

1. The Pool: En esta historia, Bluey y Bingo van a una piscina con su papá, pero el paseo comienza con varios problemas porque olvidaron la bolsa que preparó su mamá. Este capítulo trata sobre la importancia de preparar con anticipación los artículos necesarios para una salida.

2. Keepy Uppy: Bluey, Bingo y su mamá juegan a mantener un globo en el aire dentro de la casa. La situación cambia cuando su papá utiliza un ventilador y un soplador de hojas para aumentar la dificultad, hasta que el globo sale por una ventana. El capítulo deja una enseñanza: un juego necesita un espacio adecuado antes de comenzar.

3. Shadowlands: Bluey, Coco y Snickers participan en un juego durante un picnic en el que solo pueden caminar por las zonas de sombra y deben evitar el césped iluminado. El capítulo habla sobre la importancia de respetar instrucciones y así prevenir accidentes.

6 capítulos de Bluey y Masha y el Oso que enseñan a los niños sobre la seguridad|Panadería

4. Día de mermeladas: El Oso prepara mermelada y Masha disfruta tanto del resultado que después utiliza un frasco de vidrio como parte de un juego. La niña termina con la cabeza atrapada dentro del recipiente y el Oso también queda con una pata atrapada al intentar ayudarla.

5. Día de lavado: El Oso instala un área para lavar ropa en el jardín, pero Masha termina dentro de un charco y también queda atrapada en un frasco de mermelada. El capítulo habla sobre la imprtancia del cuidado durante las actividades cotidianas.

6. La avena de Masha: El Oso prepara crema de avena para Masha, pero ella decide cocinarla por su cuenta después de que él sale de casa. El alimento se expande de manera considerable y provoca un problema dentro de la casa. Este episodio puede utilizarse para hablar sobre la seguridad en la cocina y la importancia de que los niños no manipulen utensilios de cocina sin supervisión de un adulto.