3 juegos divertidos inspirados en Mickey Mouse y Minnie para pasarla en familia

No necesitas invertir mucho dinero para pasarla bien con tu familia, especialmente cuando se recurre a la imaginación y el ingenio que transforma un día aburrido en momentos inolvidables. Por ejemplo, puedes armar tu propio set de juegos con temática de Mickey Mouse y Minnie, para así crear una tarde divertida y con muchas risas sin tener que salir de casa.

Juegos de Mickey Mouse y Minnie para todas las edades y con poco presupuesto

Búsqueda del tesoro con Mickey Mouse . Una de las alternativas que divierten a chicos y grandes son las misiones de "tesoros escondidos" por todas las habitaciones. Solo tienes que ir colocando pequeños artículos temáticos de Mickey Mouse y Minnie

Estos juegos de Mickey Mouse y Minnie son ideales para pasar una tarde divertida en familia|Pinterest

. Una de las alternativas que divierten a chicos y grandes son las misiones de "tesoros escondidos" por todas las habitaciones. Solo tienes que ir colocando pequeños Circuitos de carreras en el patio . Para cuando quieran algo mucho más entretenido y que hasta sirva para hacer que tu familia se ejercite un rato, está la opción de organizar una carrera de obstáculos inspirada en esta simpática pareja de Disney . En un espacio amplio de tu casa, ve poniendo sillas, cojines y listones, que serán los objetivos a vencer; y el que lo haga en menos tiempo gana.

Estos juegos de Mickey Mouse y Minnie son ideales para pasar una tarde divertida en familia|Pinterest

. Para cuando quieran algo mucho más entretenido y que hasta sirva para hacer que tu familia se ejercite un rato, está la opción de organizar una . En un espacio amplio de tu casa, ve poniendo sillas, cojines y listones, que serán los objetivos a vencer; y el que lo haga en menos tiempo gana. Lotería casera de Mickey Mouse y Minnie. Para esas tardes de aburrimiento en las que ver la TV definitivamente no es viable, puedes darle vida a una lotería casera con todos los amigos de Mickey Mouse y Minnie. En la computadora solo hay que hacer los tableros con imágenes de internet, imprimir y pegar en cartulinas para que sea resistente. Lo siguiente será ir revelando personajes y rellenar las casillas con fichas o semillas.

Estos juegos de Mickey Mouse y Minnie son ideales para pasar una tarde divertida en familia|Pinterest

Todos estos juegos inspriados en las caricaturas de Mickey Mouse estimulan la atención y crean competencia sana. Además, para hacerlo más dinámico y emocionante, ofrece recompensas para los ganadores que completen cada misión, ya sea dándoles dulces o a cambio de algún beneficio que puedan canjear con sus tareas del hogar.