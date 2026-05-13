3 juegos divertidos inspirados en Mickey Mouse y Minnie para pasarla en familia
Pasa una tarde muy divertida junto a tus seres queridos con estos juegos de Mickey Mouse y Minnie que son fáciles para todas las edades y no gastas mucho.
No necesitas invertir mucho dinero para pasarla bien con tu familia, especialmente cuando se recurre a la imaginación y el ingenio que transforma un día aburrido en momentos inolvidables. Por ejemplo, puedes armar tu propio set de juegos con temática de Mickey Mouse y Minnie, para así crear una tarde divertida y con muchas risas sin tener que salir de casa.
Juegos de Mickey Mouse y Minnie para todas las edades y con poco presupuesto
- Búsqueda del tesoro con Mickey Mouse. Una de las alternativas que divierten a chicos y grandes son las misiones de "tesoros escondidos" por todas las habitaciones. Solo tienes que ir colocando pequeños artículos temáticos de Mickey Mouse y Minnie en los rincones más inesperados, para luego dejar pistas que vayan revelando su ubicación. Dependiendo del número de integrantes, esta actividad puede ser individual o por equipos.
- Circuitos de carreras en el patio. Para cuando quieran algo mucho más entretenido y que hasta sirva para hacer que tu familia se ejercite un rato, está la opción de organizar una carrera de obstáculos inspirada en esta simpática pareja de Disney. En un espacio amplio de tu casa, ve poniendo sillas, cojines y listones, que serán los objetivos a vencer; y el que lo haga en menos tiempo gana.
- Lotería casera de Mickey Mouse y Minnie. Para esas tardes de aburrimiento en las que ver la TV definitivamente no es viable, puedes darle vida a una lotería casera con todos los amigos de Mickey Mouse y Minnie. En la computadora solo hay que hacer los tableros con imágenes de internet, imprimir y pegar en cartulinas para que sea resistente. Lo siguiente será ir revelando personajes y rellenar las casillas con fichas o semillas.
Todos estos juegos inspriados en las caricaturas de Mickey Mouse estimulan la atención y crean competencia sana. Además, para hacerlo más dinámico y emocionante, ofrece recompensas para los ganadores que completen cada misión, ya sea dándoles dulces o a cambio de algún beneficio que puedan canjear con sus tareas del hogar.