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3 juguetes de ‘Masha y el Oso’ que ayudan a los niños a desarrollar la exploración y curiosidad

Descubrir y resolver pequeños desafíos también forma parte del aprendizaje. Estos juegos convierten cada aventura en una oportunidad para estimular nuevas habilidades en tus hijos(as).

3 juguetes de Masha y el Oso que ayudan a los niños a desarrollar la exploración y curiosidad
Juguetes de Masha y el Oso que le gustarán a tus hijos.|Panadería

Escrito por: Melannie Alba - DR

La curiosidad es una de las herramientas más poderosas durante la infancia. Es la que impulsa a los niños a hacer preguntas, investigar lo que les rodea y aprender a través de la experiencia. Por eso, los juguetes que invitan a explorar, abrir, descubrir y resolver pequeños desafíos pueden convertirse en grandes aliados para su desarrollo.

Los juguetes inspirados en Masha y el Oso destacan precisamente por eso. Al recrear escenarios y aventuras de la popular serie animada, permiten que los pequeños imaginen historias, experimenten nuevas situaciones y encuentren respuestas por sí mismos mientras juegan. Además de entretener, estos juguetes ayudan a fortalecer la creatividad, la concentración, la coordinación y la capacidad para resolver problemas de manera divertida y natural.

Estos son los juguetes ideales para que los niños desarrollen la curiosidad y exploración

1. La Casa del Árbol de Oso: Este escenario recrea el hogar de Oso en medio del bosque y está lleno de elementos interactivos que los niños pueden descubrir poco a poco. Cuenta con puertas, compartimentos, muebles y diferentes accesorios que pueden abrirse, cerrarse o cambiarse de lugar.

Casa de árbol de oso
3 juguetes de Masha y el Oso que ayudan a los niños a desarrollar la exploración y curiosidad|Panadería

¿Cómo ayuda a los niños?

  • Despierta el interés por descubrir qué hay detrás de cada puerta o dentro de cada espacio.
  • Favorece la exploración y la observación de detalles.
  • Ayuda a mejorar la precisión de los movimientos de las manos al manipular piezas pequeñas.
  • Estimula la imaginación mediante la creación de historias y aventuras propias.

2. La Ambulancia de los Lobos.
Inspirada en uno de los vehículos más divertidos de la serie, esta ambulancia incluye accesorios relacionados con el rescate y el cuidado de los personajes. En ella pueden encontrarse camillas, herramientas médicas y espacios para colocar las figuras.

Ambulancia de los lobos
3 juguetes de Masha y el Oso que ayudan a los niños a desarrollar la exploración y curiosidad|Panadería

¿Cómo ayuda a los niños?

  • Genera interés por comprender cómo funcionan los elementos de rescate y atención.
  • Promueve la resolución de problemas a través del juego.
  • Fomenta la empatía al recrear situaciones donde deben ayudar a otros personajes.
  • Desarrolla la creatividad al inventar nuevas misiones y escenarios.

3. Set de Pesca Magnético de Oso.
Basado en una de las actividades favoritas de Oso, este juego incluye una caña especial y peces que pueden atraparse mediante un sistema magnético.

Set de pesca
3 juguetes de Masha y el Oso que ayudan a los niños a desarrollar la exploración y curiosidad|Panadería

¿Cómo ayuda a los niños?

  • Incentiva el deseo de experimentar y descubrir cómo funciona el mecanismo de pesca.
  • Refuerza la comprensión de la relación entre acción y resultado.
  • Mejora la coordinación y el control de movimientos.
  • Favorece la concentración, la paciencia y el interés por la naturaleza y los animales.
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