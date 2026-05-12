5 juguetes de Bob Esponja para regalar a los niños por menos de 400 pesos
No necesitas gastarte una fortuna en juguetes para sorprender a los pequeños y hay modelos inspirados en Bob Esponja que están baratos y son muy divertidos.
A la hora de hacerle un obsequio a los niños, es mucho más importante considerar que se traten de artículos que les gusten y sean útiles a que sean costosos. Por ejemplo, los juguetes siempre son una excelente opción, en especial si están inspirados en sus juguetes favoritos, como Bob Esponja, caricatura que fascina a muchos por sus simpáticos personajes y de los que es posible encontrar versiones a buen precio.
¿Cuáles son los juguetes de Bob Esponja para regalar por menos de 400 pesos?
- Lanzador de agua. En las jugueterías y tiendas de autoservicio venden diferentes modelos de lanzadores de agua de Bob Esponja, que son un gran acierto porque estos objetos no son peligrosos de usar y hasta fomentan el movimiento mientras se divierten. En línea cuestan 311 pesos mexicanos.
- Juguetes interactivos para niños. Si quieres que además de divertirse, los pequeños ejerciten su mente y practiquen ciertas habilidades cognitivas, está la opción de juguetes interactivos con temática de Bob Esponja. Pueden ser rompecabezas, memoramas o cartas de asociación palabra - imagen, por mencionar algunos. Los precios van desde los 99 pesos mexicanos.
- Sets de juego con escenarios de Bob Esponja. La experiencia de sentirse en "Fondo de Bikini" por un rato es ideal para entretener a los niños. Hay juguetes de Bob Esponja que vienen con sets armados de sus mejores escenas, como puede serlo cuando está en su casa, con Patricio Estrella o en "El Crustáceo Cascarudo". Podrás encontrar ediciones a partir de los199 pesos mexicanos.
Otras ideas de juguetes de Bob Esponja hechos a mano
Para cuando tu presupuesto sea más limitado, puedes recurrir a los juguetes de Bob Esponja caseros, pero igual de divertidos a los de las tiendas.
- Slime casero color amarillo. Solo necesitas pegamento blanco, un poco de bicarbonato, líquido para lentes de contacto y colorante amarillo intenso. Mezcla todos los ingredientes hasta lograr la consistencia tan característica del slime. Esta actividad requiere de supervisión de un adulto y cuesta menos de 300 pesos mexicanos.
- Licencia de "Fondo de Bikini". Si los capítulos de Bob Esponja donde intenta sacar su licencia de conducir son los preferidos de tus hijos o sobrinos, arma una tarde de manualidades para que diseñen su propia credencial. Necesitas cartón, pinturas, un plumón negro y tijeras. El precio no supera los 100 pesos mexicanos.