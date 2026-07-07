3 juguetes que aparecen en Bluey y existen en la vida real: les encantan a los niños

Bluey es una de las series infantiles más populares gracias a sus simpáticos personajes y los valiosos mensajes que transmite a través de sus capítulos. Así que no es de extrañarse que los niños quieran sentirse como si estuvieran en estas aventuras y que hasta anhelen tener los mismos juguetes, algo que ya no solo es una fantasía, sino que es perfectamente posible gracias a que tiene modelos que sí pueden comprarse en las tiendas.

Iguales que en Bluey: los 3 juguetes que salen en la caricatura y sí existen en las jugueterías

Peluche de unicornio. En diferentes episodios, Bluey aparece "Unicorse", que es una marioneta de peluche con forma de unicornio y que se vuelve su compañero de aventuras. Fue hecho por Bandit, el papá de este personaje con el fin de incentivarlo al aprendizaje, es de color blanco con una radiante melana azul y el cuernito que no le puede faltar a estos animales de fantasía. Además de que lo lleva a todas partes para jugar, Bluey quiere enseñarle los buenos hábitos que tiene.



Bluey tiene varios juguetes que sí existen en la vida real|Panadería

Balones de juguetes de Bluey. El 2026 es un año futbolero que ha hecho que los niños se interesen en este deporte, es común que quieran aprender a jugar y segir el ejemplo de Bluey, quien pasa horas de diversión practicando soccer con Bingo, su hermana



Bluey tiene varios juguetes que sí existen en la vida real|Panadería

Juego de té para niños. Hacer que los niños disfruten de los juegos sin pantallas siempre es un acierto, pues se fortalece su imaginación y les da herramientas para que sientan curiosidad por descubrir cosas nuevas, de acuerdo con información de Inspire Children. Y uno de los juguetes de Bluey que a simple vista no parecen tan divertidos, pero que en realidad son ideales para que se entretengan, es su famoso set de té con el que se sienta a imaginar cosas junto a sus peluches.

