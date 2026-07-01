Bluey, una de las series más reconocidas a nivel mundial, tiene 4 capítulos que despertarán en tu hijo las ganas de viajar y explorar el mundo. Asimismo, cuenta con algunos que todo padre debe ver con sus pequeños. Aunque la caricatura no se enfoca en el turismo, varios episodios presentan escenarios al aire libre, excursiones y experiencias que despiertan la curiosidad por conocer nuevos destinos.

La caricatura que forma parte de la barra de contenido de KidSiete, que se transmite por Azteca 7, así como también lo es Daniel El Tigre, que tiene 5 capítulos que hablan de las emociones de los niños. La serie australiana ha recibido varios premios por sus historias centradas en el juego, la convivencia familiar y el aprendizaje cotidiano, temas que aborda desde su estreno en 2018.

Capítulos que le darán ganas de viajar a tu hijo

1. El arroyo: Bluey acompaña a su padre a recorrer un arroyo cercano después de que ella considera el lugar poco atractivo. Conforme avanza la caminata, descubre plantas, insectos, sonidos de la naturaleza y pequeños desafíos que transforman su percepción del sitio.

4 capítulos de Bluey que despertarán en tu hijo las ganas de viajar y explorar el mundo|Panadería

2. Campamento: Durante un campamento, Bluey conoce a Jean-Luc, un cachorro con quien establece una amistad a pesar de que ambos hablan idiomas distintos. La historia muestra actividades propias de un viaje, como instalar una tienda de campaña, recorrer el bosque y convivir con personas de otras culturas.

3. Abuelo: En el capítulo muestran a Bluey y Bingo buscando a su abuelo. A lo largo de la historia aparecen ríos, árboles, aves y espacios abiertos que sirven como escenario para la aventura. Cabe destacar que los expertos refieren que las actividades al aire libre atraen beneficios para la creatividad y el bienestar emocional.

4. Exploradores: El capítulo introduce paisajes, fauna y características geográficas del país, además de mostrar las diferencias entre zonas urbanas y rurales. La narrativa invita a observar el entorno con atención y a comprender que cada lugar ofrece experiencias distintas.