4 capítulos de “Bluey” que le enseñan a los niños sobre la pérdida y el duelo

Muchísimos programas infantiles pueden ser divertidos o didácticos, pero muy pocos tienen la capacidad de abordar temas tan complejos como el duelo y aterrizarlos para que los más pequeños puedan entenderlos y digerirlos. Por ejemplo, a continuación enlistaremos grandes capítulos de "Bluey" que enseñan a los niños sobre la pérdida.

En los últimos años, este programa australiano ha dado la vuelta al mundo y se ha vuelto el favorito de millones de familias no solo por divertido, sino por las lecciones que imparte entre niños e incluso adultos; todos pueden aprender un poco de la familia "Heeler" y sus aventuras.

4 capítulos de "Bluey" que hablan a los niños sobre pérdida y duelo

1. "Copiando"

Comenzamos la lista con un episodio de "Bluey" que se ha vuelto muy famoso por el difícil tema que aborda. En este capítulo, nuestra protagonista se encuentra un periquito herido junto a su padre y, desafortunadamente, el ave muere. Más tarde, "Bluey" encuentra una manera de procesar la mala noticia a través de un juego.

2. "Dragón"

Al principio, parece ser solo un capítulo muy entretenido sobre aprender a dibujar, pero "Dragón" termina enseñándonos un poco de la infancia de "Chilli" e incluso nos da pistas sobre cómo ha lidiado con la pérdida de su madre; por lo que el episodio da a entender, la abuela materna de nuestra protagonista ya falleció. Por eso es uno de los mejores capítulos de "Bluey" sobre la pérdida.

3. "Disfraces"

Pocos programas infantiles han abordado el tema de la infertilidad y el duelo que conlleva para una persona adulta. El episodio "Disfraces" es uno de los mejores ejemplos que existen, al encararlo a través del personaje de la "tía Brandy", quien no puede tener hijos (según se infiere por la narrativa del episodio).

4. "Campamento"

Este es el episodio de "Bluey" ideal para entender que la pérdida abarca muchos ámbitos, como la amistad. En un campamento familiar nuestra protagonista hace un amigo pero, debido a la distancia, este vínculo no puede perdurar por mucho tiempo; por esta razón comienza un duelo con el que todos podemos identificarnos.