7 valores que “Bluey” puede enseñar a los niños y adultos

Existen pocos programas de televisión dirigidos a un público infantil que logran dejar lecciones de vida valiosas también a los adultos; aquellos que sí tienen ese mérito traspasan cualquier rango de edad y sus personajes se vuelven entrañables para todos. Al ser uno de los ejemplos más claros, a continuación enlistamos algunos de los valores que "Bluey" les enseña a niños y adultos.

Esta querida serie infantil trata sobre la familia "Heeler", que vive en Brisbane, Australia. Nuestra protagonista tiene 6 años y vive con su hermanita "Bingo" (de 4 años) y sus padres, "Chilli" y "Bandit". El programa habla no solo sobre la infancia sino también la crianza actual.

7 valores que "Bluey" enseña tanto a niños como adultos

1. Creatividad

Diversos investigadores han señalado la importancia de enseñar la creatividad como un valor necesario para afrontar los retos del siglo XXI; "Bluey" es una serie efectiva para aprender sobre el tema, de acuerdo con la investigadora en aprendizaje Molly Scott, de la Temple University.

Por ejemplo, en el episodio "Lluvia", "Bluey" y "Chilli" esperan a que deje de llover y la pequeña prueba diversos objetos para construir una "presa" que detenga el agua en una calle.

2. Autocuidado

Hay capítulos de la serie que nos hablan sobre cómo el autocuidado no es egoísmo sino una necesidad, como explica el portal Screen Rant. Por ejemplo, en "Perro oveja", "Chilli" da una importante lección sobre poner límites, al decir a su familia que requiere un tiempo a solas en el que nadie le hable.

3. Respeto por los mayores

Es entrañable la relación que muestran "Bluey" y "Bingo" con sus abuelos y el respeto que existe entre ambas generaciones a pesar de sus diferencias; este es otro de los importantes valores que "Bluey" nos enseña a niños y adultos. Por ejemplo, el episodio "Teléfonos", en el que las niñas crean "smartphones" con cartón y crayones para su abuelo.

4. Responsabilidad, otro de los valores que "Bluey" nos enseña

Hay muchos capítulos de "Bluey" que dejan clara la importancia de la responsabilidad en diferentes aspectos de la vida. Por ejemplo, en "La piscina" se puede apreciar cómo las tareas "aburridas", como hacer listas, preparan la diversión y facilitan la vida.

5. Autoestima

Este es otro tema recurrente, sobre todo en episodios como "La pelota de yoga", en el que "Chilli" le enseña a "Bingo" a hacer que su voz sea escuchada.

6. Tolerancia

En episodios como "Unicorse", se enseña el valor de la tolerancia y cómo somos incapaces de controlar el comportamiento de otros pero sí podemos autorregularnos; esto le toca hacer a "Chilli" cuando una marioneta creada por "Bandit" entra en acción para interrumpirla mientras intenta leerle a "Bluey".

7. Amabilidad

A veces incluso los adultos debemos recordar que las buenas acciones y la amabilidad tienen un efecto positivo tanto en la parte emisora como receptora; "Bluey" hace un gran trabajo enseñándonos esto como un valor.