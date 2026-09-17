Crear una rutina de descanso puede resultar más sencillo cuando los pequeños encuentran ejemplos en historias que ya conocen, como lo son estos 4 capítulos de Bluey, ideales para enseñar a los niños a levantarse temprano. Mientras que estos otros 4 episodios de Plim Plim para que los pequeños respeten, compartan y ayuden.

La serie de Ludo Studio tiene varias historias relacionadas con la hora de dormir, el despertar y las actividades que ocurren por la mañana, por lo que algunas escenas pueden servir como punto de partida para hablar sobre los horarios en casa. Mientras que estos 4 capítulos de Paw Patrol y Pocoyó para enseñar a los niños a respetar, compartir y ayudar.

4 capítulos de Bluey ideales para enseñar a los niños a levantarse temprano|Panadería

Los capítulos de Bluey para levantarse temprano

1. Wagon Ride: La historia comienza con un paseo matutino de Bluey y Bingo hacia el parque, mientras Bandit las lleva en una carreta. La protagonista tiene muchas ganas de llegar a los juegos y muestra impaciencia durante el trayecto, hasta que descubre que también puede divertirse mientras espera. Este capítulo permite conversar sobre qué actividades pueden formar parte de una mañana.

2. Sleepytime: La trama sigue a Bingo después de que le cuenta a su mamá que al día siguiente despertará en su propia cama. Mientras duerme, tiene un sueño que la lleva a vivir una aventura espacial junto a su juguete Floppy.

3. Fruitbat: En esta historia, Bluey no quiere irse a dormir y utiliza su imaginación para convertirse en un murciélago frugívoro nocturno con la intención de permanecer despierta durante toda la noche. La descripción oficial explica que el personaje intenta soñar con una vida nocturna para evitar ir a la cama.

4. Copycat: La historia comienza muy temprano por la mañana, cuando Bandit se despierta y Bluey imita sus movimientos. Ambos salen al balcón y realizan una serie de ejercicios y gestos antes de continuar con su día.