4 capítulos de Paw Patrol y Pocoyó para enseñar a los niños a respetar, compartir y ayudar

En estos 4 capítulos de Paw Patrol y Pocoyó aparecen discusiones entre amigos, pero son ideales para enseñar a los niños a respetar, compartir y ayudar a los demás. Mientras que estos 6 episodios de Masha y el Oso ayudan a los pequeños a aprender sobre la seguridad

Una selección útil reúne dos historias de la producción protagonizada por Ryder y sus cachorros y dos más de la serie creada alrededor del pequeño personaje azul. Las tramas permiten identificar acciones específicas, en lugar de recurrir únicamente a conceptos abstractos sobre convivencia, al igual que estos 4 capítulos de Plim Plim y Bluey para enseñar a los niños a respetar, compartir y ayudar.

4 capítulos de Paw Patrol y Pocoyo para enseñar a los niños a respetar, compartir y ayudar|Panadería

Capítulos de Paw Patrol y Pocoyó

1. Algo entre amigos: La historia presenta una discusión entre Pocoyó y Pato que llega al punto de construir una pared para mantenerse separados. El conflicto ofrece una situación sencilla para hablar sobre las consecuencias de una pelea y la importancia de recuperar el diálogo.

2. Los nuevos juguetes: Pato, Elly y Caterpillar aparecen con objetos diferentes para jugar: un hula hula, una cometa y una cuerda para saltar. En la historia, los personajes descubren que pueden disfrutar más de sus juguetes cuando los comparten con sus amigos.

4 capítulos de Paw Patrol y Pocoyo para enseñar a los niños a respetar, compartir y ayudar|Panadería

3. Pups Save a Talent Show: Rubble y Marshall deben dirigir la banda de la patrulla para un concurso de talentos, pero antes necesitan acudir al rescate de Farmer Al. El conflicto combina una actividad artística con una emergencia y obliga a los personajes a coordinar sus responsabilidades.

4. Pups Save Walinda: También perteneciente a la segunda temporada. Skye y Marshall colaboran con Cap'n Turbot para preparar una celebración especial para Wally, pero el personaje no aparece porque tiene una nueva amiga llamada Walinda. La trama introduce una situación relacionada con la amistad y permite observar cómo los personajes reaccionan ante una persona ausente y una nueva relación.