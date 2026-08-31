6 capítulos de Bluey y Paw Patrol que enseñan el valor de pedir ayuda
Las caricaturas pueden ser un excelente complemento para el aprendizaje de los niños, como Paw Patrol y Bluey Patrol que tienen grandes lecciones.
Aunque los niños deben aprender a tener individualidad, también es muy importante que siempre tengan presente en que no hay nada de malo en pedir ayuda para situaciones que se les complican y para las que sientan que necesitan de alguien más. Este respaldo puede venir de sus padres, de sus familiares, de sus amigos o hasta de sus profesores, con los que idealmente deben tener confianza para comunicarse y es una lección que series como Paw Patrol o Bluey transmiten de forma entretenida con sus capítulos.
¿Por qué los niños deben saber cuándo pedir ayuda? 6 capítulos de Bluey y Paw Patrol que lo muestran
- "La máquina de escribir". Bluey y sus amigos quieren pedirle ayuda a Calypso para resolver algunos problemas, pero se encuentran con los Terriers y tienen que ingeniárselas para esquivarlos. Esta historia resalta que buscar apoyo, también puede llevar a descubrir nuevas soluciones.
"La lluvia". Durante una tarde lluviosa, Bluey pretende construir una presa en el jardín de su casa, pero rápidamente se da cuenta de que simplemente no puede hacerlo sin ayuda. Aquí es cuando Chilli, su mamá, se une a ella y trabajan juntas por un mismo objetivo y la pequeña comprende que no hay nada como aceptar el apoyo de los que te quieren.
- "Copycat". Después de encontrarse con un puerquito herido, Bluey y Bandit hacen todo lo posible por ayudarlo, así que deciden llevarlo al veterinario, pues saben que ellos no son capaces de curarlo por más que tengan buenas intenciones. También Bluey busca a Bingo para contarle lo que pasó y este es uno de los capítulos de Bluey o Paw Patrol que recuerdan la importancia de no querer lidiar con todo solos.
- "Tracker se une a los cachorros". El explorador Carlos encuentra reliquias durante una exploración, así que recurre a la "Patrulla Canina" para que lo apoyen, pues sabe que no es capaz de rescatar las ruinas por sí mismo. En este episodio, se muestra cómo diferentes perspectivas en una misma situación puede volver una misión mucho más sencilla.
"Los cachorros salvan el partido". Cuando el Mayor Goodway necesita formar un equipo de básquetbol, llama a todos los cachorros y se entusiasman con la idea de jugar. Este es uno de los capítulos de Paw Patrol donde se refleja el valor del trabajo en equipo y le enseña a los niños que la ayuda de los que nos rodean puede ser el paso que falta para alcanzar nuevas metas.
- "Pups Save a Flying Kitty". Aunque la mayoría del tiempo Skye es muy intrépida, no significa que no pueda sentirse intimidada cuando está en terrenos desconocidos y esto no tiene nada de malo. Y en una misión de rescate de un gatito, le llama a sus compañeros y todos se unen para poner a ambas a salvo.