6 capítulos de Bluey y Paw Patrol que enseñan el valor de pedir ayuda

Aunque los niños deben aprender a tener individualidad, también es muy importante que siempre tengan presente en que no hay nada de malo en pedir ayuda para situaciones que se les complican y para las que sientan que necesitan de alguien más. Este respaldo puede venir de sus padres, de sus familiares, de sus amigos o hasta de sus profesores, con los que idealmente deben tener confianza para comunicarse y es una lección que series como Paw Patrol o Bluey transmiten de forma entretenida con sus capítulos.

¿Por qué los niños deben saber cuándo pedir ayuda? 6 capítulos de Bluey y Paw Patrol que lo muestran