4 capítulos de Pocoyó y Bluey que ayudan a los niños a relacionarse mejor en la escuela
¡Prepárense para el regreso a clases con los mejores capítulos donde Pocoyó y Bluey van a la escuela!
Aunque aún faltan algunas semanas para el regreso a clases, nunca está de más preparar poco a poco a los niños pequeños, en especial si estos están por cursar sus primeros años dentro de formación, por lo que en esta ocasión te compartiremos algunos capítulos que pueden hacer más amigable esta integración.
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Afortunadamente hoy en día contamos con caricaturas infantiles que abordan escenarios cotidianos que ayudan a los niños a poder enfrentar estos nuevos desafíos que en algunos escenarios pueden ser más complicados que otros, pero no por ello debe de verse como algo negativo, por lo que Pocoyó y Bluey son ideales para estos temas.
Capítulos de Pocoyó para el regreso a clases
- Vuelta al Cole: En este capítulo podemos ver a Nina y Pato felices por lo que será su primer día de clases aunque Pocoyó no quiere ir a la escuela porque no tiene su mochila y algunos útiles, donde poco a poco podemos ver su inseguridad. Finalmente sus amigos lo apoyan y le aseguran que lo más importante es la actitud.
- El Primer Día de Yanko: Aquí podemos ver cómo es que un niño nuevo se integra a la escuela donde asiste Pocoyó y sus amigos, por lo que poco a poco le ayudan a que se una con ellos, entendiendo que puede ser un proceso un tanto diferente, aunque no por ello debe de ser malo.
Capítulos de Bluey para el regreso a clases
- Calipso: En este capítulo se muestra a la maestra Calipso guiar a los niños con juegos y música, enseñándoles actividades en equipos y estimulando la imaginación, dejando ver que la escuela es un gran lugar, donde estos se deben de sentir en un gran ambiente y aprendan nuevas cosas.
- Al Cole: Aquí podemos ver al papá de Bluey y Bingo, Bandit intentando dejar temprano a las niñas en la escuela aunque otros contratiempos hacen esto una misión complicada. En este capítulo podemos ver cómo la escuela es un lugar donde los niños también hacen amigos y cómo estos se apoyan en el día a día.