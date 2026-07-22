4 capítulos de Masha y el Oso y Plim Plim ideales para que los niños aprendan a contar los números en vacaciones

Las vacaciones también pueden ser una excelente oportunidad para reforzar el aprendizaje de los más pequeños sin que se sienta como una tarea escolar. Series como Masha y el Oso y Plim Plim incluyen canciones y episodios que ayudan a familiarizar a los niños con los números de una forma natural y entretenida.

Capítulos de Masha y el Oso y Plim Plim para que los pequeños del hogar aprendan los números mientras se divierten

Durante esta temporada de descanso, estos episodios pueden convertirse en un gran apoyo para que los niños practiquen el conteo mientras se divierten con sus personajes favoritos.



Plim Plim – "Contemos hasta tres con Plim Plim y amigos". Este segmento introduce a los pequeños en el conteo del 1 al 3 mediante canciones, animales y juegos visuales. La repetición de los números y el ritmo de la música facilitan que los niños recuerden la secuencia mientras participan cantando. Plim Plim – "Diez en la cama". Basado en la popular canción infantil, este episodio ayuda a los niños a reconocer la secuencia numérica del 1 al 10 mientras siguen una historia sencilla y divertida. Es ideal para reforzar el conteo y comenzar a identificar cantidades.

Masha y el Oso – "Aprendiendo los colores y los números". En este contenido educativo, Masha interactúa con distintos objetos y animales del bosque para contar elementos mientras también identifica colores. La combinación de imágenes llamativas y actividades sencillas hace que el aprendizaje sea más dinámico. Masha y el Oso – "Canción de los números". Este video musical invita a los niños a repetir los números al ritmo de la música junto a Masha y sus amigos. Gracias a la repetición y las animaciones coloridas, resulta una opción ideal para practicar el conteo de forma divertida durante las vacaciones.



¿Por qué Masha y El Oso y Plim Plim logran que los niños aprendan a contar?

Los personajes que los niños conocen y disfrutan captan su atención con mayor facilidad, lo que hace que permanezcan interesados durante más tiempo en la actividad. De acuerdo con un artículo de Sesame Workshop, cuando el aprendizaje se presenta mediante historias, canciones y juegos protagonizados por sus caricaturas favoritas, los pequeños participan de forma más activa y repiten conceptos casi sin darse cuenta.

Además, la repetición de canciones, rimas y secuencias numéricas dentro de un contexto divertido fortalece la memoria y facilita que asocien los números con situaciones cotidianas. Por eso, series como Masha y el Oso y Plim Plim son un excelente complemento para practicar el conteo durante las vacaciones sin que los niños sientan que están estudiando.

