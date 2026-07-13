4 capítulos de Peppa Pig que le enseñarán a tu hijo a pedir las cosas “por favor” y sin gritar

Para los niños pequeños suele ser muy complicado pedir las cosas “por favor”, esperar su turno y hablar con respeto con las personas. Esta es una habilidad que se les debe ayudar a desarrollar durante sus primeros años de vida. Los especialistas en desarrollo infantil coinciden en que los niños aprenden estas conductas observando tanto a los adultos a su alrededor como a los personajes que admiran en la televisión o en los cuentos infantiles. Es por eso que Peppa Pig es una caricatura para niños que sirve como un aliado perfecto para los padres. De esta forma, pueden ayudar a sus hijos a entender más fácilmente que el respeto puede abrirte las puertas.

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4 capítulos de Peppa Pig que ayudan a los niños a aprender a pedir "por favor"

Aquí tienes cuatro capítulos que, como padre, te pueden ayudar a explicar más fácilmente a tus hijos cómo pedir las cosas por favor y ser pacientes puede abrirte las puertas a cosas buenas:

1. “La tienda de la señorita Rabbit”: Pedir las cosas con educación

Cuando Peppa y George van a una tienda, descubren que es importante pedir las cosas de manera educada y esperar turno. Los niños descubren que las pequeñas acciones nos llevan a convivir mejor con todo el mundo a nuestro alrededor, no importa si es en casa, en la calle o la tienda.

|Hasbro Entertainment/Karrot Animation

2. “El restaurante”: Los adultos son importantes para aprender

La familia Pig sale a comer juntos; aquí los niños observan cómo los adultos tratan a las personas que están brindando un servicio. Primero, recordemos que los niños son como las esponjas y todo lo que hacemos sirve de ejemplo. Este episodio nos recuerda que hay que ser educados y un buen ejemplo a seguir para ellos, a la par que aprenden de los beneficios de un buen comportamiento.

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3. “La biblioteca”: reglas de convivencia

Cuando Peppa y sus amigos visitan la biblioteca, aprenden que existen reglas para convivir con otras personas y que hablar en un tono adecuado demuestra respeto. Parte del respeto y pedir amablemente las cosas es hablar con un volumen adecuado. Este capítulo es perfecto para explicar a los niños que no solo hay que pedir las cosas “por favor”, también hay que decirlo con la entonación correcta.

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4. “Los juegos en casa de Suzy Sheep”: decir las cosas educadamente

Peppa visita a Suzy y ambas deben ponerse de acuerdo para compartir juguetes, pedir turnos y expresar lo que desean sin discutir. Los niños aprenderán junto a sus personajes favoritos, que ser educados y hablar en un tono de voz calmado ayuda mucho más a resolver conflictos que los gritos y los berrinches.