4 capítulos de ‘Peppa Pig’ y ‘Bluey’ que preparan a los niños para su primer día de escuela

Más que ser una caricatura entretenida, Peppa Pig y Bluey pueden convertirse en grandes aliadas para acompañar a los niños en una etapa importante: su ingreso a la escuela. A través de historias sencillas y cercanas, ambas series muestran situaciones que ayudan a los pequeños a comprender mejor lo que pueden sentir antes de comenzar clases, desde los nervios por conocer un lugar nuevo hasta la emoción de hacer amigos y descubrir nuevas experiencias.

Muchos de estos episodios presentan momentos cotidianos que permiten a los niños familiarizarse con la rutina escolar de una manera natural y divertida. Ver cómo sus personajes favoritos enfrentan cambios, siguen reglas o participan en actividades escolares puede darles mayor confianza y tranquilidad antes de su gran día. Por eso, algunos capítulos destacan especialmente por las enseñanzas que dejan sobre adaptación, convivencia y aprendizaje.

Estos son los episodios de Peppa Pig y Bluey más recomendados para preparar a los niños para su primer día de escuela

1. “La Escuela”: Descubren cómo es el salón de clases: Este episodio muestra la primera experiencia de Peppa en la escuela de la Señora Gazela. A lo largo de la historia, los niños pueden conocer cómo se desarrolla una jornada escolar, desde las actividades de aprendizaje hasta la convivencia con otros compañeros. Es una excelente forma de reducir la incertidumbre y despertar entusiasmo por asistir a clases.

Episodios de Peppa Pig|Pinterest

2. “El Viaje en Autobús Escolar”: Aprenden sobre las excursiones y la convivencia: Las salidas escolares suelen generar muchas preguntas en los más pequeños. En este capítulo, Peppa y sus amigos viven una divertida excursión donde comparten juegos, canciones y alimentos. La historia ayuda a que los niños comprendan cómo son estas actividades y la importancia de convivir y colaborar con otros.

Peppa Pig episodio|Youtube

3. “Cinta de Correr”: Entienden que adaptarse lleva tiempo: Aunque Bluey ya está acostumbrada al entorno escolar, este episodio se centra en Muffin y sus primeros desafíos en el jardín de niños. La historia muestra que aprender nuevas reglas y acostumbrarse a nuevas rutinas puede ser complicado al principio, pero que con práctica y paciencia todo se vuelve más fácil.

Episodio de Bluey|YouTube

4. “Excursión”: Pierden el miedo a separarse de mamá y papá: A través de un juego donde Bluey, sus amigos y su papá imaginan ser parte de un autobús escolar, los niños observan de forma divertida cómo es pasar tiempo lejos de casa. El episodio transmite un mensaje tranquilizador sobre la independencia y ayuda a comprender que, aunque los padres no estén presentes durante las clases, siempre regresarán por ellos al final del día.