4 capítulos de Peppa Pig y Pocoyó para que tus hijos no tengan miedo a las historias de Halloween

Para los niños más pequeños puede ser desconcertante ver máscaras, disfraces y decoraciones de Halloween en todos lados. Si a ti te gusta mucho esta temporada y quieres comenzar a disfrutar junto a ellos, puedes acercarlos lentamente mediante historias que les presentan estos elementos aparentemente aterradores por medio de juegos y aventuras. Aquí es donde Peppa Pig y Pocoyó entran en acción, pues son opciones para ver desde casa acompañados de su familia, que además te servirán para interactuar con tus hijos para que vean que no todas las historias de Halloween tienen que dar miedo. Estos 4 capítulos pueden ser una perfecta guía:



Fiesta de Calabazas - Peppa Pig

Competencia de calabazas - Peppa Pig

Halloween - Pocoyó

La fiesta de disfraces - Pocoyó

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Es muy importante que, además de ver estos programas, abras la conversación y remarques que debajo de cada disfraz hay una persona que él conoce y se quiere divertir. También remarcar que las historias de miedo que muchos cuentan solo son para divertirse, pero que esas cosas no existen.

¿Cómo ayudar a tu hijo si todavía tiene miedo de Halloween?

Si sientes que ver estos episodios de una u otra forma le incomoda, no vean todos de corrido. Muy probablemente debas evitar disfrazarlo e introducirlo a la celebración y explicarle que sentir miedo es normal y no tiene nada de malo. Si quiere detener el episodio, hágalo así; como si prefiere ver los disfraces de lejos, respeta tu decisión. La idea no es eliminar el miedo de golpe, sino que poco a poco le resulte algo divertido y se sienta seguro.

|Zinkia Entertainment

¿Qué hacer si tu hijo le tiene miedo a los fantasmas?

Una de las primeras “criaturas” aterradoras con las que los niños tienen acercamiento son los fantasmas. Puede que tu pequeño muestre algo de miedo al conocer este concepto y esto se debe a que aún no distingue la realidad de la fantasía. Lo más importante es que valides lo que siente y evites frases como “no seas miedoso” o “no pasa nada”. En su lugar, ofrece apoyo y hace saber que estás con él. Puedes darle protección con un juguete o un spray antimonstruos. A la par, verle enseñando lo que es real, como la familia o los amigos, y lo que no, como sus personajes de cuentos, películas y su imaginación.