4 capítulos de Peppa Pig y Pocoyó perfectos para armar una tarde de Halloween sin sustos para los niños

Se acerca Halloween y es una oportunidad perfecta para que los niños jueguen a disfrazarse y disfruten en familia de una celebración muy divertida. Si tus hijos están muy pequeños para pedir dulces, puedes organizarles en casa una tarde de diversión, viendo programas especiales de Halloween para ellos y evitar que se asusten. Peppa Pig y Pocoyó tienen los capítulos perfectos para poner de fondo mientras comen unas botanitas de Halloween en sus adorables disfraces. Estos son los 4 capítulos que puedes disfrutar:



Competencia de calabazas - Peppa Pig

Fiesta de calabazas - Peppa Pig

El espectáculo terrorífico de Pocoyó y Nina - Pocoyó

El show de Halloween - Pocoyó

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No dudes en sentarte con ellos y hacer toda la dinámica en familia; es una buena forma para evitar que las festividades les den miedo y se diviertan con personajes adorables sin asustarse. Recuerda no usar máscaras ni disfraces muy llamativos, pues pueden generar el efecto contrario al que buscamos.

¿Cómo celebrar Halloween con niños pequeños?

Además de ver programas especiales como Peppa Pig y Pocoyó, que tienen capítulos especiales para ellos, puedes preparar comida divertida de Halloween. Los niños pequeños disfrutarán mucho comer alimentos con temáticas de “miedo” mientras se divierten en casa con su familia. Esto crea un ambiente festivo muy especial para ellos que recordarán para toda la vida.

¿Es recomendable salir a pedir calaverita con los niños pequeños?

Sí, es una opción muy divertida para ellos, pero si se asustan fácilmente, lo mejor es que vayan temprano y siempre acompañados por ti. Explícale todo lo que le dé curiosidad y, si hay disfraces aterradores, explica que son los vecinos que disfrutan de juegos un poco más rudos o de “niños grandes”, pero que no hay nada que temer. Regresa antes de que oscurezca y las calles se saturen. Otro consejo es que le pongas una marca fluorescente a su disfraz o con reflejante, para que en cualquier emergencia lo identifiques rápidamente.