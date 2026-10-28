4 capítulos de Bluey y Masha y el Oso para aprender sobre la importancia del orden y la disciplina

No te preocupes, una de las cosas que más trabajo les cuesta a los papás es enseñar los conceptos de orden y disciplina a los pequeños. No te estreses; lo primero que debes saber es que no estás solo. Es por eso que hoy traemos para ti 4 capítulos de Masha y el Oso y Bluey que, además de entretenerlos, les ofrecen historias que pueden entender una enseñanza importante para toda la vida sin necesidad de convertir la disciplina en un castigo:



“Papá robot”, de Bluey

“Pastel de pato”, de Bluey

“Día de lavado”, de Masha y el Oso

“Cambiando lugares”, de Masha y el Oso

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Recuerda que, además de ver los capítulos de Bluey y Masha y el oso con tus hijos, debes establecer rutinas breves, claras y constantes para que practiquen la disciplina. Recuerda que ser disciplinado no es lo mismo que ser perfecto; no exijas de más, pues podría ser contraproducente y dar como resultado adultos frustrados.

¿Qué juegos funcionan para enseñar orden y disciplina a los niños?

Los episodios de Masha y el Oso y Bluey son perfectos para abrir la conversación con los pequeños, pero no olvidemos que hay formas divertidas de reforzar este tipo de valores con juegos para ellos. “Simón dice”, por ejemplo, es un juego que les ayuda a entrenar el autocontrol, el respeto a las instrucciones rápidas y la atención auditiva. Otra buena actividad para ellos es jugar al semáforo, donde el adulto, cuando grita “¡Rojo!”, los niños deben congelarse en su sitio; con “¡Amarillo!” se mueven muy lento; con “¡Verde!” pueden moverse con tranquilidad. Este otro tipo de juegos refuerza.

¿Cómo enseñar a los niños a ser limpios?

Las tareas en el hogar son fundamentales para comenzar a practicar. Como pasa en Bluey y Masha y el Oso, el guardar sus juguetes, lavarse los dientes, las manos o limpiarse después de ir al baño solos son cosas que poco a poco les enseñan la importancia de la higiene. No los regañes, invítalos a hacerlo una vez más cuando descubras que lo olviden.

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