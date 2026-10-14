4 capítulos de Scooby doo y Spidey y sus sorprendentes amigos para que tus hijos no tengan miedo a las historias de Halloween

Puede que tus hijos ya tengan seis años o más y aún tengan mucho miedo a la oscuridad, el Halloween y los monstruos. En estas fechas puedes notar que no se sienten cómodos viendo los fantasmas, las máscaras y, sobre todo, sienten ansiedad cuando sus compañeros les cuentan historias de miedo. Una forma de acercarlos a la celebración, a la par que les ayudas a perder el miedo, es elegir caricaturas que conviertan las cosas que dan miedo en una aventura, como sucede con las caricaturas de Scooby-Doo y Spidey y sus sorprendentes amigos. Estos 4 capítulos son perfectos para comenzar:



“A Scooby-Doo Halloween”, de ¿Qué hay de nuevo, Scooby-Doo?

“Halloween”, de Scooby-Doo!

“La maldición del rey del perrito de maiz”, de Spidey y sus sorprendentes amigos

“Demasiados trucos, pocas golosinas”, de Spidey y sus sorprendentes amigos

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Es importante que estos episodios los veas mientras lo acompañas. Si uno de los episodios le pone nervioso, distráelo y no lo fuerces a mirar. Tu hijo debe ver que es divertido y que no se le está forzando a ver; incluso podrías tú sentarte a mirar y que poco a poco se acerque a ver la televisión contigo.

¿Cómo hacer que mi hijo no les tenga miedo a los monstruos?

Los niños que tienen miedo a los monstruos pueden ponerse especialmente ansiosos en Halloween, pues los disfraces, adornos y contenidos de terror están a la orden del día. Es por eso que, además de ver los capítulos especiales de sus caricaturas favoritas como Scooby-Doo y Spidey y sus sorprendentes amigos, deberás sentarte y escucharlo. Ayúdalo a distinguir qué es realidad y qué es fantasía. Limita las pantallas antes de dormir para evitar que vea contenidos inadecuados que lo puedan asustar. Una buena idea es que se vayan con un peluche guardián a la cama.

|Warner Bros. Animation

¿Cómo hacer que mi hijo no le tenga miedo a la oscuridad?

La ansiedad que generan el Halloween o el Día de Muertos puede hacer que teman a la oscuridad o a dormir solos. Si esto pasa, no dudes en dejarle una luz tenue o lámpara de noche y reduce poco a poco su intensidad de manera gradual. Crea juegos en la oscuridad como sombras con lámparas o un momento divertido viendo películas en casa a oscuras como en el cine. Esto le enseñará que la oscuridad no es peligrosa.