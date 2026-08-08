Este 13 de agosto llega a los cines la tercera película de Paw Patrol: La Dino Película, la cual promete ser entretenida tanto para niños como para adultos, como lo son estos 7 capítulos con las mejores enseñanzas para los pequeños. Pero antes de llevar a tus hijos a verla, necesitas saber antes estas 4 cosas sobre el filme.

La historia conserva el enfoque de rescates como en los diferentes capítulos, como las 7 opciones que muestran por qué es importante seguir las reglas. Pero en esta ocasión incorpora elementos de aventura prehistórica, una amenaza volcánica y un nuevo integrante de cuatro patas.

Las 4 cosas que debes saber de la película de Paw Patrol

1. La historia se desarrolla en una isla: La historia comienza cuando la embarcación de los cachorros queda atrapada en una tormenta y termina en una isla tropical que no aparece en sus aventuras habituales. Allí descubren diferentes especies de dinosaurios y conocen a Rex, un cachorro que lleva años en ese lugar y que adquirió conocimientos sobre estas criaturas.

4 cosas que debes saber antes de llevar a tus hijos a ver la nueva película de Paw Patrol|IMDb

2. Apta para todos los niños: Uno de los aspectos que los padres deben considerar son las situaciones de riesgo. Algunas escenas pueden ser intensas para niños pequeños que sean sensibles a persecuciones, amenazas o imágenes de grandes animales prehistóricos. La clasificación es apta para todos los niños, pero se deben tomar en cuenta estos puntos.

3. Los mensajes de la película: Los cachorros tendrán diferentes problemas en la isla, los cuales deberán afrontar en equipo. En el filme se muestra el coraje, perseverancia, trabajo en equipo y resolución de problemas como los principales mensajes que aparecen en la aventura.

4. Fecha de estreno: La fecha internacional anunciada para el estreno en cines es el 14 de agosto de 2026 y tiene una duración de 89 minutos

Cabe mencionar que la duración de la película y la tolerancia del menor ante escenas de acción son aspectos fundamentales a considerar.