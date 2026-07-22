4 episodios de Paw Patrol y Pokémon que mantendrán a los niños pegados a la pantalla

La temporada de vacaciones es la favorita de muchos niños porque significa que por fin tendrán tiempo libre para ver sus programas preferidos sin la presión de las tareas pendientes. Y para los que son fanáticos de la acción y aventuras entrañables, hay series como Paw Patrol y Pokémon que tienen episodios ideales para mantenerlos entretenidos durante un buen rato.

Paw Patrol y Pokémon: los 4 mejores episodios para que tus hijos se diviertan en vacaciones

"Los cachorros salvan el tren" . El espíritu heróico que tienen todos los personajes de Paw Patrol es uno de los aspectos que más les encantan a los niños de estas caricaturas, pues todas sus misiones resultan muy entretenidas. Y uno de los mejores episodios para que tus hijos se diviertan frente a la TV, es el de "Los cachorros salvan el tren" , que cuenta cómo la "Patrulla Canina" acude al rescate de un tren de pasajeros que quedó atorado en las vías. Paw Patrol tiene muchos capítulos para entretener a los niños|Panadería

"El desafío de Ciudad Plateada". En este episodio de Pokémon, Ash debe sortear un reto insólito con Brock en búsqueda de quedarse con la "Medalla Roca". Y su gran aliado para esta misión es Pikachú, que demuestra que hay ocasiones en las que tener una buena estrategia ante los rivales, es mucho más importante que sobresalir en fuerza y es una lección linda para los pequeños.

"Los cachorros salvan la fiesta pirata". Cuando al "Capitán Turbot" se le ocurre organizar un divertido festejo con temática pirata, no se imagina todos los contratiempos a los que un anfitrión se enfrenta por querer pasar un buen rato. El lado amable de la situación es que es en este momento cuando los intrépidos cachorros de Paw Patrol