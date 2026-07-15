Bluey y Peppa Pig, los 5 capítulos más entretenidos de cada caricatura infantil: son perfectos para vacaciones

Para muchos niños, la temporada de vacaciones de verano 2026 se traduce en la oportunidad perfecta para ver sus programas de televisión preferidos sin tener que presionarse por las tareas y obligaciones de la escuela. Y para los pequeños que están en etapas de aprendizaje, series como Bluey y Peppa Pig tienen capítulos que dejan valiosas lecciones mientras los ayudan a que echen a volar su creatividad con cada historia.

Los 5 mejores capítulos de Bluey para que tus hijos se diviertan en vacaciones

Camping . En este episodio, Bluey conoce a Jean-Luc, un labrador de Canadá con el que tiene una gran conexión y descubre que los amigos se pueden hacer en lugares inesperados. Las aventuras de Bluey son ideales para que los niños vean los episodios en vacaciones 2026|Panadería

Hora de dormir . Irse a la cama no tiene que ser un castigo para los pequeños y en este capítulo, Bingo demuestra que incluso en esta rutina se puede tener diversión y fantasía para soñar lindo.



. Irse a la cama no tiene que ser un castigo para los pequeños y en este capítulo, Bingo demuestra que incluso en esta rutina se puede tener diversión y fantasía para soñar lindo. Grannies . Este es uno de los capítulos más divertidos de la serie australiana, pues Bluey y Bingo se disfrazan de abuelitas, dándole vida a momentos inolvidables.



. Este es uno de los capítulos más divertidos de la serie australiana, pues Bluey y Bingo se disfrazan de abuelitas, dándole vida a momentos inolvidables. El arroyo . Si a tus hijos les empiezan a llamar la atención las actividades al aire libre, entonces les encantará ver el episodio donde Bluey y sus amigos van de visita a un arroyo y se dan cuenta de que la naturaleza es ideal para vivir grandes aventuras .

Hammerbarn. Cuando la familia de Bluey va de compras, llegan a una tienda en donde los simpáticos personajes encuentran juegos y entretenimiento mientras acompañan a sus padres.

Los 5 capítulos de Peppa Pig más entretenidos para el verano 2026