Bluey y Peppa Pig, los 5 capítulos más entretenidos de cada caricatura infantil: son perfectos para vacaciones
Si quieres que tus hijos aprovechen el tiempo frente a la televisión, estos episodios de Bluey y Peppa Pig son ideales para que tengan lecciones y se diviertan.
Para muchos niños, la temporada de vacaciones de verano 2026 se traduce en la oportunidad perfecta para ver sus programas de televisión preferidos sin tener que presionarse por las tareas y obligaciones de la escuela. Y para los pequeños que están en etapas de aprendizaje, series como Bluey y Peppa Pig tienen capítulos que dejan valiosas lecciones mientras los ayudan a que echen a volar su creatividad con cada historia.
Los 5 mejores capítulos de Bluey para que tus hijos se diviertan en vacaciones
Camping. En este episodio, Bluey conoce a Jean-Luc, un labrador de Canadá con el que tiene una gran conexión y descubre que los amigos se pueden hacer en lugares inesperados.
- Hora de dormir. Irse a la cama no tiene que ser un castigo para los pequeños y en este capítulo, Bingo demuestra que incluso en esta rutina se puede tener diversión y fantasía para soñar lindo.
- Grannies. Este es uno de los capítulos más divertidos de la serie australiana, pues Bluey y Bingo se disfrazan de abuelitas, dándole vida a momentos inolvidables.
El arroyo. Si a tus hijos les empiezan a llamar la atención las actividades al aire libre, entonces les encantará ver el episodio donde Bluey y sus amigos van de visita a un arroyo y se dan cuenta de que la naturaleza es ideal para vivir grandes aventuras.
- Hammerbarn. Cuando la familia de Bluey va de compras, llegan a una tienda en donde los simpáticos personajes encuentran juegos y entretenimiento mientras acompañan a sus padres.
Los 5 capítulos de Peppa Pig más entretenidos para el verano 2026
La casa del árbol. La diversión comienza cuando toda la familia Pig construye una casa del árbol para que Peppa y George tengan un lugar especial para jugar e imaginar historias.
- El viaje en tren. Aquí Peppa Pig y su hermano George disfrutan de un recorrido en tren con el fin de conocer nuevos lugares y pasar situaciones divertidísimas en el trayecto.
- El museo. Aunque hay veces que los niños tienen la idea equivocada de que los museos son lugares aburridos, en este capítulo de Peppa Pig los hermanos encuentran un espacio fascinante donde aprenden de dinosaurios y datos increíbles.
La gran búsqueda del tesoro. En una tarde de juegos con sus amigos, Peppa Pig se dispone a resolver acertijos mientras descubren la importancia de trabajar en equipo.
- Vacaciones en la playa. Aprovechando la temática de las vacaciones de verano 2026, este es uno de los capítulos de Peppa Pig y Bluey donde los personajes se van de viaje a la playa y pasan horas de diversión entre las olas.