A la mayoría de las personas no les gusta perder, pero la diferencia está en aceptar la derrota. Por ello es importante que desde niños aprendan a aceptarla sin llorar, y para ello hay 4 juegos de mesa de Peppa Pig y Bluey que ayudan a practicar habilidades como esperar turnos, seguir reglas, resolver conflictos y manejar emociones. En cambio, si lo que buscas es felicitarlos por su buen rendimiento escolar, estas figuras de Paw Patrol son ideales para regalar por el fin del ciclo escolar.

Las series animadas de Peppa Pig y Bluey cuentan con juegos de mesa diseñados para pequeños de preescolar, donde la competencia se combina con actividades sencillas y objetivos fáciles de comprender. Cabe destacar que los juguetes que ahora están de moda son las 5 figuras de colección de Toy Story 5 que todo fan querrá tener tras su estreno.

Los juegos de mesa de Peppa Pig y Bluey

1. Bluey Scavenger Hunt Game: Ello consiste en que los jugadores recorran un tablero mientras completan desafíos inspirados en episodios de la serie. El reglamento exige respetar turnos, seguir instrucciones y aceptar resultados determinados por cartas y dados. Cabe mencionar que el juego es recomendado para pequeños a partir de 3 años.

4 juegos de mesa de ‘Peppa Pig’ y ‘Bluey’ que ayudan a los niños pequeños a aprender a perder sin llorar|IA

2. Bluey Fancy Restaurante Game: El juego está basado en uno de los capítulos más importantes de la serie infantil. Los participantes trabajan juntos para completar tareas relacionadas con la preparación de una comida imaginaria.

3. Peppa Pig Muddy Puddles Board Game: El objetivo del juego consiste en recorrer el tablero hasta llegar a la meta, mientras los jugadores avanzan según el resultado del dado. Las partidas tienen una duración aproximada de 15 minutos, tiempo adecuado para los pequeños que les cuesta poner atención.

4. Peppa Pig Matching Game: El objetivo es encontrar parejas de imágenes. En el juego, los niños deben esperar su turno y aceptar que otros participantes descubran más tarjetas.