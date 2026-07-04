Toy Story 5 llegó a los cines este 19 de junio de 2026 con una nueva colección de figuras y artículos inspirados tanto en personajes clásicos como en los nuevos integrantes de la nueva historia que arrancó hace más de 3 décadas y que sigue marcando a diferentes generaciones. Es por ello que traemos para ti estos 5 juguetes de colección que todo fan querrá tener tras su estreno, al igual que estos 6 que aparecen en las películas de Disney y puedes encontrar en tiendas.

En el mercado hay diferentes tipos de piezas y juguetes que son distribuidos por varias marcas autorizadas por Pixar, por lo que puedes encontrar una amplia variedad y, lo mejor de todo, es que los precios se adecúan a tu bolsillo, como lo son estas 7 opciones de Super Mario Bros que sí valen la pena por menos de 400 pesos.

Las figuras de colección de Toy Story 5

1. Figura interactiva: En el mercado está esta figura de los personajes principales de la película. Destacan por sus frases inspiradas en el filme y son compatibles con otras figuras de la línea, lo que permite que las piezas de colección "conversen" entre sí mediante sensores electrónicos.

5 figuras de colección de Toy Story 5 que todo fan querrá tener tras su estreno|IA

2. Lilypad: Una tableta con forma de rana que representa el papel de la tecnología dentro de la quinta entrega. La marca desarrolló una figura interactiva basada en este personaje con frases oficiales y funciones compatibles con el resto de la colección.

3. Funkos: La empresa lanzó versiones en vinilo de Woody, Buzz Lightyear, Jessie y nuevos personajes como Snappy y Blaze con el diseño característico de cabezas sobredimensionadas que distingue a la marca. Estos modelos forman parte de ediciones oficiales con licencia Disney y Pixar, dirigidas principalmente a los coleccionistas de hueso colorado.

4. RC vehículo control: El icónico automóvil regresó con una nueva versión a control remoto. Es uno de los juguetes más representativos de la saga desde la primera entrega de 1995.

5. Slinky: Uno de los personajes más queridos de la franquicia. El juguete mantiene el resorte metálico característico y la apariencia del personaje vista en las películas.