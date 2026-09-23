Durante la etapa preescolar, actividades como armar piezas, ensartar cuentas, clasificar objetos y controlar elementos pequeños requieren coordinación entre manos y vista, como lo son estos 4 juguetes para niños de preescolar, ideales para desarrollar habilidades motrices y que cuestan menos de 200 pesos. Mientras que estas 4 piezas de Paw Patrol enseñan a los niños a respetar a los mayores.

Juguetes para desarrollar habilidades motrices

1. Clasificador Montessori Rocasa de 36 piezas: Aparece en Mercado Libre con un precio de 175 pesos. La publicación lo identifica como material didáctico enfocado en motricidad fina y matemáticas. El ejercicio consiste en manipular elementos, separarlos mediante características determinadas y colocarlos en el espacio correspondiente, acciones que requieren precisión manual y coordinación visual. Mientras que estos 3 juguetes de Bluey enseñan a los niños a respetar a los demás.

4 juguetes para niños de preescolar ideales para desarrollar habilidades motrices (cuestan menos de 200 pesos)|IA

2. Bloques sensoriales 3D: Otra alternativa es un juego de bloques sensoriales 3D, cuyo precio es de 170 pesos, después de un descuento de 14%. El juguete contiene paneles de textura y tiras de silicona, además de un uso relacionado con la motricidad fina. El contacto con diferentes superficies exige movimientos precisos de dedos y manos mientras el usuario manipula cada pieza.

3. Ensartable de madera: Un juego de madera con cordones y bloques de encaje tiene un precio publicado de 198 pesos. La ficha comercial lo describe como un artículo dirigido al desarrollo de motricidad fina y la concentración. Además, señala que cuenta con piezas que deben manipularse mediante cordones y encajes.

4. Laberintos de madera: Un laberinto de madera con canicas tiene un precio actual de 159 pesos. La ficha indica que tiene dimensiones aproximadas de 9.5 × 9.5 × 3 centímetros y un peso de 0.08 kilogramos. El objetivo consiste en controlar el movimiento del tablero para conducir una esfera por el recorrido hasta llegar al final.

Los cuatro artículos presentan mecanismos distintos: clasificación con piezas, construcción mediante bloques, ensarte con cordones y control de una esfera.