El respeto hacia otras personas en la infancia se puede relacionar con esperar turnos, compartir, seguir reglas, negociar y reconocer las necesidades de las personas. Es por ello que estos 3 juguetes de Bluey enseñan a los niños a respetar a los demás. Mientras que estas 4 piezas de Paw Patrol ayudan a aprender sobre profesiones mientras se divierten.

La serie infantil tiene piezas que permiten practicar esas conductas mediante partidas, juegos de roles y actividades en familia. La propia franquicia explica que jugar con otras personas ayuda a desarrollar la comunicación, practicar el intercambio y respetar los turnos. En cambio, estos 4 juguetes de Paw Patrol y Peppa Pig son ideales para reducir el estrés de los niños después de la escuela.

3 juguetes de Bluey que enseñan a los niños a respetar a los demás|IA

Los juguetes de Bluey que enseñan a espetar

1. Bluey The Creek Pop Around Game: Es una opción para niños de 3 años en adelante y se puede jugar entre 2 y 4 jugadores. El tablero representa The Creek y cada participante debe avanzar sus 4 piezas hasta completar el recorrido mediante un dado incorporado en forma de burbuja. El fabricante indica que el juego trabaja el conteo y la toma de turnos, acciones que requieren respetar el momento de participación de los demás participantes.

2. Bluey Cloud Bag Doctor’s Set. Se recomienda para niños de 3 años en adelante y contiene accesorios para representar una consulta médica, entre ellos un estetoscopio, una venda de juguete, una jeringa de juego, una identificación de doctor, calcomanías y unos lentes de Doctor Bluey. La página oficial de Bluey destaca que los pequeños pueden alternar los papeles de médico y paciente, por lo que la actividad requiere que 2 participantes acepten diferentes funciones dentro de una misma historia.

3. LEGO DUPLO Ice Cream Trip with Bluey: Está dirigido a niños pequeños y contiene 22 piezas. El conjunto incluye figuras de Bluey y Bandit, un automóvil, un puesto de helados, 3 bolas de helado, 2 conos, un menú y una máquina para pagar. LEGO explica que el producto recrea el episodio “Ice Cream” mediante juego de roles y que la actividad aborda situaciones relacionadas con disfrutar un premio, tomar turnos y compartir momentos.