Pocoyó y Plim Plim son una de las series infantiles más consumidas a nivel mundial, pues su contenido no solo es de entretenimiento, sino que también ciertos capítulos dejan enseñanzas, como lo son estos 5 divertidos y entretenidos para que tu hijo vea en vacaciones. Un aliado de estas caricaturas son sus juguetes, que ayudan a desarrollar la concentración de los pequeños.

Los juguetes que promueven la resolución de problemas, el juego simbólico y la exploración activa favorecen la atención, la memoria de trabajo y el autocontrol, como lo son estos 4 objetos de Héroes en pijama y Spider-Man. Es por ello que algunas piezas inspiradas en Plim Plim y Pocoyó ofrecen actividades que ayudan a mantener el interés de los niños mientras desarrollan habilidades cognitivas.

4 juguetes de ‘Plim Plim’ y ‘Pocoyó' que ayudan a desarrollar la concentración de tu hijo|IA

Los juguetes de 'Plim Plim' y 'Pocoyó' que ayudan a la concentración

1. Rompecabezas: Este tipo de juguete exige identificar formas, colores y posiciones para completar una imagen, actividad que estimula la concentración sostenida y la percepción visual. Cabe mencionar que los productos oficiales de Pocoyó mantienen ilustraciones sencillas que resultan fáciles de identificar para niños en edad preescolar.

2. Set de figuras: Estos juguetes recrean historias protagonizadas por Pocoyó, Elly, Pato y Loula. Durante el juego, los niños organizan secuencias, asignan papeles y mantienen la atención para construir una historia coherente.

3. Peluche interactivo: Es una herramienta útil para mantener la atención durante actividades guiadas. Muchos modelos de Plim Plim incluyen canciones, frases o secuencias musicales que invitan a seguir instrucciones sencillas. Cabe destacar que la repetición de melodías favorece la memoria auditiva y la capacidad para mantener el foco en una actividad específica.

4. Libro interactivo: Combina ilustraciones, ejercicios para colorear, búsqueda de objetos y pequeños retos de observación. Estas actividades requieren mantener la atención durante varios minutos mientras el niño identifica detalles o completa consignas. La lectura y el juego fortalecen el desarrollo del lenguaje, la atención y la comprensión durante los primeros años de vida.