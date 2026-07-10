5 juguetes de ‘Lazy Town’ que ayudan a desarrollar el gusto por el deporte en los niños

La actividad física es muy importante en las rutinas de los niños, pues contribuyen a su desarrollo y ayudan a que se mantengan saludables, según datos de World Health Organization. Y uno de los mejores métodos para que empiecen a desarrollar el gusto por hacer deporte y no lo vean como una obligación, es con los juguetes interactivos de sus programas de TV preferidos, que incluyen opciones como Lazy Town y sus intrépidos personajes.

Las 5 ideas de juguetes de Lazy Town hechos en casa para que los niños disfruten el deporte