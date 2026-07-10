5 juguetes de ‘Lazy Town’ que ayudan a desarrollar el gusto por el deporte en los niños
Si quieres inculcarle a tus hijos la pasión por las actividades al aire libre y el deporte, entones estos juguetes de Lazy Town se volverán sus preferidos.
La actividad física es muy importante en las rutinas de los niños, pues contribuyen a su desarrollo y ayudan a que se mantengan saludables, según datos de World Health Organization. Y uno de los mejores métodos para que empiecen a desarrollar el gusto por hacer deporte y no lo vean como una obligación, es con los juguetes interactivos de sus programas de TV preferidos, que incluyen opciones como Lazy Town y sus intrépidos personajes.
Las 5 ideas de juguetes de Lazy Town hechos en casa para que los niños disfruten el deporte
Circuito de obstáculos de Sportacus. Transforma la sala o el patio de tu casa en un circuito con obstáculos inspirada en Sportacus y ve poniendo sillas, cajas, almohadas o lo que se te ocurra para que los pequeños brinquen. La idea es que ejerciten sus habilidades motoras mientras pasan un rato muy divertido.
- Boliche de Lazy Town con botellas recicladas. En la misión de que los niños desarrollen el interés por las actividades físicas, también puedes combinar el hábito de reciclar materiales para hacer juguetes de Lazy Town. Por ejemplo, está la opción de crear un boliche casero usando botellas de plástico recicladas y llenas de arena o tierra para el peso.
- Aros de puntería. Otra de las mejores ideas de juguetes de Lazy Town que mantengan activos a tus hijos, son los aros altos para que los usen como canasta. Si no tienes el material exacto, puedes recurrir a mangueras que ya no uses, pero estén en buen estado todavía. Solo arma círculos amplios y pega con cinta resistente. Utiliza pelotitas o peluches para las "municiones".
Frisbees de cartón inspirados en Lazy Town. Esta alternativa te encantará si tus hijos tienen mascotas, pues podrán jugar con ellos y ambos podrán gastar la energía en una tarde libre. Consiste en hacer frisbees con platos desechables que solo se tienen que pintar y lanzar en el parque para echarse unas carreras.
- Costales de carreras. Siguiendo con las opciones de juegos de Lazy Town con materiales que ya tengas en casa para no gastar dinero, las carreras con costales quedan excelentes para que tus hijos pasen una tarde de deporte y mucha diversión. Aquí tienes la posibilidad de elegir entre comprar los costales vacíos o hacerlos tú misma con tela vieja. Para que se sientan mucho más entusiasmados con ganar, ofrece una recompensa que puede ser un rato viendo la TV o una tarde de helados.