Michael J. Fox PREOCUPA a sus fans, da actualización respecto a su parkinson: “Se ha puesto peor conforme pasan los años”

El querido actor que dio vida a Marty McFly en las cintas de Volver al Futuro, Michael J. Fox, ahora tiene 65 años, volvió a hablar sobre su salud y reconoció que vivir con Parkinson se ha vuelto más difícil con el paso de los años. En una entrevista que tuvo con la revista PEOPLE, el actor explicó que algunos de los síntomas que enfrenta y cada vez se acentúan más son los temblores y los problemas de equilibrio. Sin embargo, nada lo detiene para impulsar la investigación de la enfermedad con su fundación.

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¿Qué dijo Michael J. Fox sobre el avance de su Parkinson?

Lo que más llamó la atención es que reconoció que “las cosas se han vuelto más difíciles” con los años. La salud de Fox es algo que ha preocupado mucho a los fans desde su diagnóstico con Parkinson, el cual se lo dieron en 1990, cuando solo tenía 29 años, y lo hizo público en 1998.

¿Cómo cambió la vida de Michael J. Fox?

Desde aquel momento, su vida profesional y personal se transportó a una lucha constante contra esta enfermedad neurodegenerativa. Fue así que decidió crear en el año 2000 una fundación, la cual ha financiado más de 3 mil millones de dólares en investigación sobre Parkinson, de acuerdo con la Fundación Lasker.

Michael J Fox has been awarded the Presidential Medal of Freedom pic.twitter.com/4dptPydt0d — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) January 4, 2025

¿Por qué Michael J. Fox sigue trabajando por una cura?

El actor tiene sus objetivos claros y no descansará hasta encontrar una cura. De hecho, su activismo acaba de recibir uno de sus reconocimientos más importantes, pues la Fundación Lasker le otorgó el Lasker-Bloomberg Public Service Award 2026 por su trabajo para dar voz a los pacientes y acelerar la investigación para encontrar tratamientos y posibles curas.

¿Michael J. Fox todavía quiere actuar?

El actor ha reconocido que a él le encantaría continuar con su profesión; sin embargo, también ha reconocido que memorizar diálogos y trabajar largas jornadas es bastante complicado para él.