4 plantillas de Baby Shark para imprimir y decorar los juguetes o útiles escolares de tus hijos

Decorar los materiales y juguetes que tus hijos llevan a la escuela es una gran alternativa para que se sientan entusiasmados por las clases, sobre todo si tienen detalles de cosas que les gustan y les hacen sentir felicidad, como sus caricaturas favoritas. Y para los más pequeños, Baby Shark es una gran inspiración para las etiquetas y lo mejor de todo es que las puedes conseguir ya listas para imprimir.

¿Cómo decorar los cuadernos y juguetes con Baby Shark? 4 plantillas tiernas para que a tus hijos no se les pierda nada

Etiquetas de Daddy Shark con espacio para nombre y grado. Si hay un personaje que todos los fans de esta serie infantil reconocen, es "Daddy Shark", el jefe de familia y quien se encarga de transmitir lecciones valiosas con sus apariciones en los capítulos



4 plantillas de Baby Shark para decorar sin gastar mucho dinero|Pinterest

Sticker circular para juguetes o cuadernos pequeños . Para las libretas de tareas o actividades especiales, usualmente se usan tamaños más pequeños de los normales y se tienen que llevar todos los días. Así que para que la mochila de tus niños siempre esté completa, puedes personalizarlas con un sticker de forma circular con la temática de Baby Shark . También traen espacios vacíos para el nombre y puedes encontrar diferentes números para especificar el grado.



. Para las libretas de tareas o actividades especiales, usualmente se usan tamaños más pequeños de los normales y se tienen que llevar todos los días. Así que . También traen espacios vacíos para el nombre y puedes encontrar diferentes números para especificar el grado. Plantilla de estampas con Baby Shark y sus amigos. Si quieres que todos los útiles escolares de tus hijos se vean adorables y que los reconozcan de inmediato, esta plantilla con pegatinas de Baby Shar en muchos colores y medidas quedan perfectas. Los diseños más grandes llevan la información de contacto y los chiquitos van en la estuchera, botella de agua o hasta en los juguetes que le permitan llevar al aula.



4 plantillas de Baby Shark para decorar sin gastar mucho dinero|Pinterest

Etiquetas de Baby Shark para niños pequeños. Cuando los menores apenas están adaptándose a la rutina de ir a la escuela, incluirles cosas que les gusten pueden hacer más fácil este proceso. Así que si estás atravesando esta etapa y te urgen una solución, prueba poniéndoles lindos stickers de Baby Shark para imprimir en su mochila, cuadernos o juguetes preferidos. Solo asegúrate de que queden bien adheridos para que duren todo el ciclo escolar.

