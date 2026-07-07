Baby Shark es una canción infantil que se convirtió en la favorita de los niños, por lo que grandes marcas hicieron de las suyas para crear juguetes, de los cuales 5 piezas interactivas son perfectas para desarrollar el lenguaje en niños de 2 años, mientras que estas 5 figuras de colección de Toy Story son ideales para todo tipo de fan que las querrá tras su estreno en cines.

La canción del pequeño tiburón es ideal para estimular la memoria, el desarrollo de lenguaje y la psicomotricidad, según un artículo de la BBC. Cabe destacar que los juguetes interactivos con música, botones, sonidos y frases pueden convertirse en un complemento útil cuando fomentan la participación activa entre un pequeño y sus padres, los cuales pueden regalar estas piezas para cuando los niños terminen el ciclo escolar.

5 juguetes interactivos de Baby Shark perfectos para desarrollar el lenguaje en niños de 2 años|IA

Juguetes interactivos de Baby Shark

1. Baby Shark Song Cube: Es un cubo interactivo que reproduce la canción oficial de Baby Shark al presionar sus botones. Además de emitir música, tiene efectos de sonido y luces que incentivan la repetición de palabras y el reconocimiento de ritmos.

2. Baby Shark Sing & Swim Bath Toy: Es un juguete para la hora del baño que canta fragmentos de la canción mientras flota en el agua. Esta pieza ayuda a conversar con los niños y ampliar su vocabulario mediante preguntas sencillas y descripciones de lo que sucede alrededor.

3. Baby Shark Learning Pad: Una tableta educativa que contiene botones interactivos, palabras, números, letras y efectos sonoros. Este tipo de juguetes propone actividades donde el niño responde al escuchar una instrucción o al identificar imágenes.

4. Baby Shark Sound Book: Es un libro interactivo con botones que reproducen sonidos y canciones relacionados con cada página. Los expertos refieren que la lectura compartida favorece el desarrollo del lenguaje de los pequeños.

5. Baby Shark Melody Microphone: El cantar, repetir sílabas y jugar con diferentes tonos de voz fortalece habilidades relacionadas con la pronunciación, la expresión oral y la confianza para comunicarse durante los primeros años de vida.