5 capítulos de Bluey que le ayudarán a tu hijo a comprender la importancia de la buena higiene
Además de entretener, Bluey ofrece importantes enseñanzas para los más pequeños. Estos episodios pueden convertirse en grandes aliados para fomentar hábitos de higiene en casa.
Bluey no solo es una popular caricatura, que ha conquistado a niños y adultos gracias a sus divertidas historias, sino también por sus mensajes contundentes que ayudan a la formación de los pequeños en sus primeros años de vida. Los más importantes de la formación. Por ello, ahora te contamos sobre 5 capítulos de Bluey que ayudarán a tu hijo a comprender la importancia de la buena higiene.
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De acuerdo con la psicología educativa, las caricaturas con mensajes positivos como las Bluey Bluey o Masha y el Oso son cruciales durante el desarrollo, pues es en los primeros años que se forjan normas, valores y comportamientos mediante el aprendizaje vicario (imitación de modelos). Es por ello que estas herramientas permiten a los pequeños comprender temas como la empatía, la regulación de conflictos y la resolución de problemas.
5 episodios de Bluey que hablan sobre la importancia de la higiene y la limpieza
A continuación, te contamos sobre algunos episodios de Bluey en donde se tratan hábitos de salud e higiene.
Manos de aseo - Burbujas - Temporada 1
Este episodio de la primera temporada se enfoca en la importancia de lavarse las manos y el cuerpo, en donde Bluey aprende sobre la importancia de la higiene constante.
Tareas de casa - Temporada 3 - Episodio 13, temporada 3
Dentro de este capítulo se muestra a Brandit intentando limpiar su hogar a pesar de las constantes distracciones de los pequeños. No obstante, el episodio habla sobre la importancia de la organización y la limpieza constante.
Doctor - Temporada 1 - Episodio 43
Dentro de este capítulo, Bluey se enferma y tiene que acudir al médico, en donde él le explica sobre la importancia de acudir al doctor y seguir los cuidados necesarios para sanar.
Retrete - Temporada 2 - Episodio 48
Dentro de este episodio se aborda el proceso de dejar los pañales y aprender a ir al baño de manera cómoda, comprensiva y divertida.
El Hotel - Temporada 1 - Episodio 33
Dentro de este capítulo, los pequeños dirigen un hotel y uno de los puntos de inflexión es mantener las habitaciones limpias, con lo que se busca reforzar la importancia de tener espacios limpios, dejando en claro que los espacios sucios y malolientes no son agradables.
Ahora que conoces estos capítulos, puedes comenzar a ayudar a tu pequeño a comprender temas que en un principio parecen complejos con la ayuda de sus amigos de Bluey.