5 capítulos de Bluey que le ayudarán a tu hijo a comprender la importancia de la buena higiene

Bluey no solo es una popular caricatura, que ha conquistado a niños y adultos gracias a sus divertidas historias, sino también por sus mensajes contundentes que ayudan a la formación de los pequeños en sus primeros años de vida. Los más importantes de la formación. Por ello, ahora te contamos sobre 5 capítulos de Bluey que ayudarán a tu hijo a comprender la importancia de la buena higiene.

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De acuerdo con la psicología educativa, las caricaturas con mensajes positivos como las Bluey Bluey o Masha y el Oso son cruciales durante el desarrollo, pues es en los primeros años que se forjan normas, valores y comportamientos mediante el aprendizaje vicario (imitación de modelos). Es por ello que estas herramientas permiten a los pequeños comprender temas como la empatía, la regulación de conflictos y la resolución de problemas.

5 episodios de Bluey que hablan sobre la importancia de la higiene y la limpieza

A continuación, te contamos sobre algunos episodios de Bluey en donde se tratan hábitos de salud e higiene.

Manos de aseo - Burbujas - Temporada 1

Este episodio de la primera temporada se enfoca en la importancia de lavarse las manos y el cuerpo, en donde Bluey aprende sobre la importancia de la higiene constante.

Tareas de casa - Temporada 3 - Episodio 13, temporada 3

Dentro de este capítulo se muestra a Brandit intentando limpiar su hogar a pesar de las constantes distracciones de los pequeños. No obstante, el episodio habla sobre la importancia de la organización y la limpieza constante.

Doctor - Temporada 1 - Episodio 43

Dentro de este capítulo, Bluey se enferma y tiene que acudir al médico, en donde él le explica sobre la importancia de acudir al doctor y seguir los cuidados necesarios para sanar.

Retrete - Temporada 2 - Episodio 48

Dentro de este episodio se aborda el proceso de dejar los pañales y aprender a ir al baño de manera cómoda, comprensiva y divertida.

El Hotel - Temporada 1 - Episodio 33

Dentro de este capítulo, los pequeños dirigen un hotel y uno de los puntos de inflexión es mantener las habitaciones limpias, con lo que se busca reforzar la importancia de tener espacios limpios, dejando en claro que los espacios sucios y malolientes no son agradables.

Ahora que conoces estos capítulos, puedes comenzar a ayudar a tu pequeño a comprender temas que en un principio parecen complejos con la ayuda de sus amigos de Bluey.