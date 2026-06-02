¡Ya hay fecha! “Nadie nos va a extrañar” revela primeras imágenes de su temporada 2

Para nadie es un secreto que la serie “Nadie nos va a extrañar” llegó para quedarse y es ahora que la conversación se incendia tras darse a conocer finalmente el primer vistazo de lo que será la esperada nueva temporada de la historia.

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¿Qué se sabe de la nueva temporada de “Nadie nos va a extrañar” y cuándo se estrena la temporada 2”

Recientemente, Prime Video compartió de manera oficial las primeras imágenes de lo que será la segunda temporada de la exitosa serie juvenil mexicana. De acuerdo con las imágenes, se puede observar el regreso de varios personajes de la primera temporada; además, la plataforma también compartió un mensaje junto con el que confirmó el esperado regreso:

"Nosotros sí los extrañamos, por eso aquí les dejamos un primer vistazo a la temporada 2 de Nadie nos va a extrañar".

De acuerdo a lo que se ha revelado, la segunda temporada de “Nadie nos va a extrañar” llegará este próximo agosto.

¿De qué trata la serie “Nadie nos va a extrañar”?

La historia sigue a un grupo de cinco amigos inadaptados y marginados de los años 90, quienes montan un negocio ilegal en su escuela: vender tareas y trabajos. No obstante, lo que comienza como una manera de ganar dinero o popularidad termina por convertirse en una red de apoyo y segunda familia.

No obstante, la historia experimenta un fuerte giro argumental en el que se retratan los problemas de la adolescencia, la depresión y sobre todo la música. La serie tomó fuerte relevancia dentro de las generaciones de la época, gracias a su soundtrack y en especial a la mítica banda mexicana CaifanesCaifanes, la cual da vida a uno de los momentos más emotivos e importantes de la serie, al representar parte de cómo se vivía el amor juvenil en los años 90.