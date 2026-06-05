5 capítulos de Pocoyó que enseñan a hacer amigos; son ideales para ver en familia

La infancia es una de las etapas más tiernas de la vida, pues es justo la inocencia de los niños lo que les ayuda a convivir y llevar su día a día de gran manera, aunque hay algunos que tienen complicaciones a la hora de relacionarse con más personas y se les dificulta hacer amigos.

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Este problema es muy común dentro de las infancias y probablemente muchos lo hayamos vivido en algún punto de nuestra vida (si no es que aún), por ello hay caricaturas infantiles como Pocoyó que ayudan a los niños en varios retos de la vida, educando y aportando seguridad y confianza en nuevas etapas.

Capítulos de Pocoyó que hablan sobre hacer amistades

Desde hace años, Pocoyó se ha vuelto una de las criaturas favoritas de los niños por la singularidad en que muestra algunos temas y la amistad no es una excepción:

