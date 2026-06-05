5 capítulos de Pocoyó que enseñan a hacer amigos; son ideales para ver en familia
Estos son algunos de los capítulos de Pocoyó que le enseñan a los niños la importancia de hacer amigos.
La infancia es una de las etapas más tiernas de la vida, pues es justo la inocencia de los niños lo que les ayuda a convivir y llevar su día a día de gran manera, aunque hay algunos que tienen complicaciones a la hora de relacionarse con más personas y se les dificulta hacer amigos.
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Este problema es muy común dentro de las infancias y probablemente muchos lo hayamos vivido en algún punto de nuestra vida (si no es que aún), por ello hay caricaturas infantiles como Pocoyó que ayudan a los niños en varios retos de la vida, educando y aportando seguridad y confianza en nuevas etapas.
Capítulos de Pocoyó que hablan sobre hacer amistades
Desde hace años, Pocoyó se ha vuelto una de las criaturas favoritas de los niños por la singularidad en que muestra algunos temas y la amistad no es una excepción:
- Shhhhh: En este episodio vemos a Pocoyó intentando hacerse amigo de una mariposa que se encontraba volando por donde este estaba. Dentro del capítulo se destaca la paciencia y el tacto que se debe de tener para poder acercarse a alguien más, uno de los aspectos que pocas veces se les explica a los niños.
- Bienvenida Nina: Aquí vemos el primer encuentro de Nina, la pequeña que viste de color verde y es un gran ejemplo de cómo podemos recibir a los integrantes nuevos, donde la timidez puede ser un problema, es importante empezar a compartir poco a poco para que los demás se sientan en confianza.
Compartir: Pocoyó encuentra un juguete fantástico pero no quiere prestárselo a Pato ni a Elly. Al quedarse solo, descubre que jugar sin sus amigos no es divertido. Enseña directamente que la generosidad es la base para conservar las amistades, siendo que contrario a los objetos, estas son invaluables.
- Algo Entre Amigos: En este episodio tenemos a Pocoyó y Pato enfrentados en una gran discusión debido a un malentendido y tras esto dejan de hablarse. Durante el capítulo vemos como ambos en verdad no querían pelear e incluso necesitan del otro, por lo que podemos ver como aprenden a pedir perdón, haciendo de lado el orgullo.
- La Banda de Rock: Pocoyó, Pato y Elly intentan hacer una banda de música pero cada uno de los integrantes lleva ideas y ritmos distintos, por lo que durante esta historia, estos aprenden a escucharse para lograr poder sonar bien, destacando la importancia del trabajo en equipo y la unidad.