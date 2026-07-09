Los juguetes de Paw Patrol y Héroes en Pijama, dos series que han cautivado tanto al público infantil como al adulto, pueden ayudar a desarrollar la valentía en los niños, mientras que estas 5 figuras de colección de Toy Story 5 lo querrán todo fan tras su estreno. Lo anterior, ya que las piezas crean escenarios donde los pequeños toman decisiones, colaboran y resuelven desafíos mediante la imaginación.

Los juegos o juguetes de las caricaturas favoritas juegan un papel importante durante la infancia, ya que con ellos los niños practican habilidades sociales, enfrentan situaciones nuevas y desarrollan mayor seguridad en sí mismos, como lo son estas 3 piezas de roles de Paw Patrol que enseñan a tu hijo a resolver problemas.

4 juguetes de ‘Paw Patrol’ y ‘Héroes en Pijama’ que ayudan a desarrollar la valentía en los niños|IA

Los juguetes de Paw Patrol y Héroes en Pijama para desarrollar la valentía

1. Camión de bomberos de Marshall. Uno de los vehículos más populares de Paw Patrol no podía faltar en la lista. Con este juguete, el pequeño puede recrear rescates, apagar incendios imaginarios y organizar misiones donde el niño debe decidir cómo ayudar a otros personajes.

2. Torre de Control de Paw Patrol: Un escenario interactivo donde los niños asignan misiones a cada cachorro y organizan estrategias antes de iniciar un rescate. Este tipo de juguetes también fomenta que los pequeños trabajen en equipo, junto a hermanos o amigos.

3. PJ Masks: Uno de los juguetes más representativos es el Centro de Comando de PJ Masks. Es la base de operaciones de Catboy, Owlette y Gekko, donde los niños inventan misiones para enfrentar a los villanos de la serie. Con esta pieza, el niño experimenta situaciones que fortalecen su autoestima y capacidad para afrontar desafíos cotidianos.

4. Set de figuras: Las piezas de Catboy, Owlette y Gekko, los protagonistas de Héroes en Pijama, servirán para que los niños recreen aventuras o inventen nuevas historias. A través de estas figuras, los pequeños pueden representar escenas donde los personajes enfrentan el miedo, colaboran entre sí y encuentran soluciones antes de rendirse.