5 juguetes de ‘Paw Patrol’ y ‘Plim Plim’ que ayudan a desarrollar la responsabilidad afectiva de los niños

Los juguetes de Paw Patrol y Plim Plim pueden ayudar a desarrollar la responsabilidad afectiva de los niños, con el objetivo de reconocer las propias emociones y las de otras personas, y con ello actuar con empatía y comprender que toda acción tiene una reacción. Mientras que estos 4 capítulos de 'Paw Patrol' son ideales para enseñar a los pequeños a comer mejor.

Esta habilidad es de suma importancia, ya que, según expertos, comienza a construirse durante los primeros años de vida de los niños mediante juegos, figuras, convivencia con los mayores y el ejemplo que se da en cada uno de los hogares. Mientras que estos 4 juguetes de ‘Masha y el Oso’ y ‘Plim Plim’ son ideales para entretener a los niños en vacaciones.

Los 5 juguetes para desarrollar responsabilidad afectiva

1. Vehículos de rescate de Paw Patrol: Al recrear los capítulos con las figuras, los niños asumen distintos papeles, identifican necesidades ajenas y buscan soluciones, lo que favorece la empatía. El juego de roles ayuda a comprender emociones y perspectivas diferentes, además de desarrollar habilidades sociales desde la infancia.

4 capítulos de ‘Bluey’ y ‘Paw Patrol’ ideales para enseñar a los niños a comer mejor|IA

2. Centro de Mando de Paw Patrol: Con estos juguetes de misiones, los pequeños deben repartir responsabilidades entre los personajes, tomar decisiones y colaborar para alcanzar un objetivo común.

3. Sets de figuras: Con las figuras de los personajes principales de Paw Patrol, los niños pueden recrear los capítulos de la serie animada y así los pequeños pueden compartir juguetes o pedir ayuda.

4. Muñecos de Plim Plim: Los niños pueden practicar conversaciones, expresar sentimientos y comenzar a resolver desacuerdos desde muy temprana edad. Asimismo, se pueden aprender valores como la solidaridad, la amistad y el respeto.

5. Rompecabezas y juegos didácticos de Plim Plim: Este juguete es ideal para hablar sobre las emociones durante la actividad. Con ello, los niños reconocen sentimientos propios y ajenos. Además de mejorar la comunicación familiar y la capacidad para resolver conflictos sin recurrir a conductas agresivas.