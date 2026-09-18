En el mercado hay 5 juguetes de Plim Plim y Pocoyó ideales para reducir el estrés de los niños. Los pequeños pueden utilizar estas piezas después de salir de la escuela o cumplir con las tareas del hogar. Mientras que estos 4 artículos de Paw Patrol enseñan a los menores a respetar a los mayores.

De acuerdo con un artículo de la UNICEF, cantar, bailar y jugar pueden ayudar a aliviar la tensión. Por eso, algunas figuras, peluches y sets inspirados en personajes conocidos pueden incorporarse a momentos de juego. Mientras que estos 3 juguetes de Bluey enseñan a los niños a respetar a los demás.

5 juguetes de Plim Plim y Pocoyó ideales para reducir el estrés de los niños|IA

Juguetes para reducir el estrés de los niños

1. Peluches Plim Plim: El peluche interactivo Plim Plim con sonido mide 30 centímetros. El producto incorpora sonido y está diseñado como compañero de juego; su formato permite que el pequeño lo abrace, transporte y utilice dentro de actividades imaginativas. Su precio ronda los 574 pesos.

2. Figuras Plim Plim: El set de figuras de Plim Plim reúne cinco personajes de la serie. El juguete no requiere baterías, utiliza plástico como material principal y tiene una edad recomendada de 18 meses a 12 años.

3. Set de Pocoyó: Se trata de dos figuras articuladas de 11 centímetros. La ficha las clasifica como piezas de colección y señala que no necesitan baterías. También existe un set de Pocoyó y Elly con dos figuras articuladas, cuya edad recomendada es a partir de los 3 años.

4. Set de figuras coleccionables de Pocoyó: Cada pieza mide 6.5 centímetros, está fabricada en PVC y cuenta con articulación. El conjunto no incluye luces ni sonido y está pensado para pequeños a partir de los 2 años.

5. Peluche de Pocoyó: La ficha especifica que pertenece a la categoría de juguetes de felpa y tiene un precio de 299 pesos.

6. Libro Aprende Jugando con Plim Plim: Es una opción de actividades para mantener al niño concentrado en propuestas relacionadas con el personaje.